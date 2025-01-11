Отправлено: - 18:32

saba:

Туда не пробьешься, там же всего пока 200 коттеджей на очередь в 20 с лишним тысяч человек, я 15 тысяч с чем то в очереди!

Цитата:Я что то не пойму,почему очередь?Котеджи что бесплатно раздают?