Отправлено: - 15:56

юля елиссева:

Это было взрывное устройство пронесенное на борт террористами.

Цитата:Кажеться это была одна из версии, не более того, и она не доказана.Россия не хотела ссориться с Египтом, и это было после убийства русского посла в Турции и сбитого военного самолёта и растрелянного турками лётчика, и дело просто -напросто ЗАМЯЛИ, а на самом деле его сбили фараоны.России нужны были союзники на Ближнем Востоке и ради этой политики они пожертвовали своими гражданами.