НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую часть России
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50894
В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую часть России
Отправлено: 10.01.25 - 12:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отмечается, что перевозчики Евросоюза сейчас в Россию не летают, однако советы агентства всё же относятся к части авиационных операторов третьих стран. Рекомендация выпущена до 31 июля, но при определённых условиях может быть пересмотрена ранее.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3672
В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую часть России
Отправлено: 11.01.25 - 15:40
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
египтяне тоже, года 4-5 назад, над Синаем сбили русский гражданский самолёт.

Египетские военные самолет не сбивали. Это было взрывное устройство пронесенное на борт террористами. Родственники этих террористов погибли перед этим от российских бомб в Сирии.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7172
Re: В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую...
Отправлено: 11.01.25 - 15:56
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Это было взрывное устройство пронесенное на борт террористами.


Кажеться это была одна из версии, не более того, и она не доказана.

Россия не хотела ссориться с Египтом, и это было после убийства русского посла в Турции и сбитого военного самолёта и растрелянного турками лётчика, и дело просто -напросто ЗАМЯЛИ, а на самом деле его сбили фараоны.
России нужны были союзники на Ближнем Востоке и ради этой политики они пожертвовали своими гражданами.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS