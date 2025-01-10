В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую часть России
Отправлено: 10.01.25 - 12:28
Отмечается, что перевозчики Евросоюза сейчас в Россию не летают, однако советы агентства всё же относятся к части авиационных операторов третьих стран. Рекомендация выпущена до 31 июля, но при определённых условиях может быть пересмотрена ранее. Читать новость
Вот кичились что Россия огромная и всем приходится через нее летать а тут бац одно крушение и Россия уже черная дыра для авиаперевозок.
Можно было бы домыслить что крушение азербайджанского самолёта это заговор авиакомпаний которые так хотели насолить России Но нет Все действия российского руководства говорят о том что это именно косяк российских служб.
Завтра ещё транзит грузов через Россию запретят и вообще весело будет Железный занавес 2.0.
Вот радости Абайке! А про Украину забыл упомянуть, они тоже сбивали и не один. И малазийский Боинг скорей всего тоже их рук дело. Иначе не прятали бы расследование, а заранее назначили виновной Россию.
Ничего вы не понимаете! Виталий говорил, что великим россиянам не нужны авиарейсы в другие страны, особенно в вражеские - Европу и США. Вона ниже по ссылке в видео отмечают, что глубинный народ в глубинках, на каких-то самодельных болотоходах перемещается. Якобы, имеющиеся автомашины не могут по таким дорогам проехать в районный и областной центры. Возможно скоро и почтовые голуби появятся, то ли ещё будет.
Дантист: Вот радости Абайке! А про Украину забыл упомянуть, они тоже сбивали и не один
Не один это сколько? Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем Министр обороны Украины Александр Кузьмук и главком ПВО Украины Владимир Ткачёв принесли извинения за случившееся. Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность Украины за инцидент и отправил в отставку министра обороны[7][8]. Во время расследования были уволены три генерала (в том числе командующий войсками ПВО Украины генерал-полковник Владимир Ткачёв) и ряд старших офицеров Вооружённых сил Украины[9].
В 2003 году Украина подписала с Россией и Израилем межправительственные соглашения о компенсациях родственникам погибших в авиакатастрофе без юридического признания вины.
abaika95: это заговор авиакомпаний которые так хотели насолить России
Конечно заговор. Красиво получилось. Дроны Зеленского кружат около гражданского самолета вместо того что б Харьков охранять. Ну и дальше все знают. После трагедии все документы уверен у западных спецслужб уже готовы.
А прикиньте,когда закончится война и начнётся партизанщина.. Озлобленные украинцы пешком пойдут подрывать и торговые центры и вокзалы с кинотеатрами.. Кошмар будет. Это как в Израиле палестинцы мочат евреев. Так же будет. Такую кашу дед заварил.
abaika95: Вот кичились что Россия огромная и всем приходится через нее летать а тут бац одно крушение и Россия уже черная дыра для авиаперевозок.
Ну и выводы ваши однако..., только оглавление статьи, осилилось прочитать? Указаны рекомендации не летать в определенные аэропорты. Транзитными или кроссполярным маршрутами через Россию продолжают летать авиакомпании Китая, Индии, Катара, Эмиратов, Филлипин,а также из бывших советских республик Средней Азии, маршрут пролета которых выстроен севернее Каспийского моря по направлению на Запад.
Цитата:
abaika95: Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем Министр обороны Украины Александр Кузьмук и главком ПВО Украины Владимир Ткачёв принесли извинения за случившееся.
Так это украинские военные играли в 2001 году в "войнушки, как дети малые и не умелые", а сбили гражданский самолёт. В Грозном, ситуация была иная, сейчас и так во многих аэропортах до Урала, в том числе и в московском авиационном узле, на некоторое время прекращают принимать или отправлять воздушные суда.
Я думаю- это просто случайность, вернее - ХАЛАТНОСТЬ, БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ и ПОФИГИЗМ русских и чеченцов - никто СПЕЦИАЛЬНО не хотел расстрелять этот самолёт, просто получилось так.
И обида Алиева в том что Путин отнесся к ним свысока и высокомерно: - если бы позвонил и сразу сказал бы: "..брат, извини, так получилось, одни долбоё.. кругом, мы ВИНОВАТЫ и кого надо я НАКАЖУ ...", то Алиев этого бы не раздувал и обидными словами не бросался бы, и всё как то прошло бы, как обычно в таких случаях между друзьями и партнёрами, на тормозах. Уверен: - если бы русские сбили американский самолёт, то уже на ВТОРОЙ секунде Путин лизал бы кое что у американцев.
ACROS: Украина, при Кучме, тоже сбила над Чёрным морем русский гражданский самолёт
Да, было дело! Но, во первых никто в Украине не делал вид, что они не при чём. Были принесены извинения, виновные наказаны. // Министр обороны Украины Александр Кузьмук и главком ПВО Украины Владимир Ткачёв принесли извинения за случившееся. Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность Украины за инцидент и отправил в отставку министра обороны. Во время расследования были уволены три генерала (в том числе командующий войсками ПВО Украины генерал-полковник Владимир Ткачёв) и ряд старших офицеров Вооружённых сил Украины.//
И, самое главное, что Украина выплатила по 200 тысяч долларов за каждого погибшего! //Украина выплатила по 200 тысяч долларов США за каждого погибшего — 7,8 млн долларов России и 7,5 млн долларов Израилю// Как говориться, почувствуйте разницу!
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