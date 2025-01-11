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≡ Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о том, как отображаются события прошлого в нашем настоящем
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50894
Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о том, как отображаются события прошлого в нашем настоящем
Отправлено: 11.01.25 - 13:01
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Историческая память очень разнообразна. По словам знаменитого итальянского писателя Умберто Эко, один из опросов в Лондоне «показал, что четверть горожан считает Уинстона Черчилля и Чарльза Диккенса вымышленными персонажами, а Робин Гуда и Шерлока Холмса - реально существовавшими». Даже если допустить, что не все опрошенные были этническими англичанами, картинка любопытная.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1950
Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о том, как отображаются события прошлого в нашем настоящем
Отправлено: 11.01.25 - 13:01
#1
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Всё правильно.
Вытаскивая из истории доказательства своего величия, не стоит забывать, что там можно найти и много доказательств своего позора... Поводов для стыда, как минимум.

[Исправлено: Skeptic, 11.01.2025 - 14:02]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7172
Re: Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о...
Отправлено: 11.01.25 - 14:35
#2
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Цитата:
Skeptic:
своего позора..


Цитата://обманом взял и сжег Москву//

Не обман, а военная хитрость называется или же по военному - тактика ведения осадной войны; обман - это когда на базаре ушлая тётка обвесила вас на 200 или 300 грамм.

Я заметил и не в первый раз: - господин Бондаренко при своей вроде как учёной псевдотактичности и толерантности - МЕЛКО и интиллегентно бросает, и притом как бы невзначай, колкие шпильки в адрес.......
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