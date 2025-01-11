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Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50894
Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 09:47
Недавно один популярный блогер, посетив Костанай, сравнил наш город с Детройтом. Разумеется, он хотел отметить бурно развивающееся машиностроение. Но невольно наступил на больную мозоль, из-за которой сейчас лихорадит местное население.
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1345
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 09:47
Да и не будет ни один аким ничего расхлёбывать, они все люди временные, сегодня здесь, завтра там.
Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 11:35
Цитата:
Ни одного акима уже не будет тут - они все ВРЕМЕНЩИКИ и им пофиг что будет завтра.
Цитата://понять решения властей сложно,/
Я думаю НЕ СЛОЖНО: - принцип МАТЕРИАЛЬНОЙ заинтересованности никто ещё не отменял.
Одну и ту же квартиру с одинаковым метражом и одинаковым качеством продайте и в центре и в Кунае - очевидно что маржа будет РАЗНАЯ.
Вот в этой то и марже заключается всё дело. А, понятия типа - экология, ПДП, Генплан, архитектура, единый стиль - всё это, как говорил Шикльгрубер- ХИМЕРА или же как говорит молодёжь- лапша для лохов.
[Исправлено: ACROS, 11.01.2025 - 15:05]
Дантист:
Цитата://И придется расхлебывать следствия поспешно принятых решений.//
Цитата://И придется расхлебывать следствия поспешно принятых решений.//
Ни одного акима уже не будет тут - они все ВРЕМЕНЩИКИ и им пофиг что будет завтра.
Цитата://понять решения властей сложно,/
Я думаю НЕ СЛОЖНО: - принцип МАТЕРИАЛЬНОЙ заинтересованности никто ещё не отменял.
Одну и ту же квартиру с одинаковым метражом и одинаковым качеством продайте и в центре и в Кунае - очевидно что маржа будет РАЗНАЯ.
Вот в этой то и марже заключается всё дело. А, понятия типа - экология, ПДП, Генплан, архитектура, единый стиль - всё это, как говорил Шикльгрубер- ХИМЕРА или же как говорит молодёжь- лапша для лохов.
[Исправлено: ACROS, 11.01.2025 - 15:05]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1590
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 12:22
Например ЖК Васильевский,как там люди будут жить?? И покупка половины улицы разве решит проблему?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1950
Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 13:05
В Костанае есть Главный архитектор?
Если бы был, он бы вряд ли допустил такой бардак в застройке города.
[Исправлено: Skeptic, 11.01.2025 - 14:08]
Если бы был, он бы вряд ли допустил такой бардак в застройке города.
[Исправлено: Skeptic, 11.01.2025 - 14:08]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15918
Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 13:08
Да прям все так и переживают?) Чем больше нагромоздят центр, закатают в бетон, спилят все деревья. Тем дороже квартиры будут ценится на окраинах.
У меня двор зелёный, детская площадка, школы, дет сады. Хочу продать только по причине что загорелся домик прикупить где нибудь в Затобольске.
Рядом с дрбринцовым. В магаз буду ходить к нему)
А в центр города пусть лезут понаехавшие и молодеж.))
У меня двор зелёный, детская площадка, школы, дет сады. Хочу продать только по причине что загорелся домик прикупить где нибудь в Затобольске.
Рядом с дрбринцовым. В магаз буду ходить к нему)
А в центр города пусть лезут понаехавшие и молодеж.))
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 14:02
Цитата:
На Кунае строят котеджи- и двор есть: - посадите сосны, плодовые, огородик, баньк, бассейн, мангал- ну и все дела - разве там не пойдёт ???
Зато всё новьё, не старый крысятник, и всё сами сделаете так как хотите.
Vit:
домик прикупить
домик прикупить
На Кунае строят котеджи- и двор есть: - посадите сосны, плодовые, огородик, баньк, бассейн, мангал- ну и все дела - разве там не пойдёт ???
Зато всё новьё, не старый крысятник, и всё сами сделаете так как хотите.
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 14:03
Цитата:
Конечно ЕСТЬ- только он под акимом ходит, а не самостоятельная фигура.
Skeptic:
есть Главный архитектор?
есть Главный архитектор?
Конечно ЕСТЬ- только он под акимом ходит, а не самостоятельная фигура.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1246
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 14:10
Цитата:
Вот, это правильный подход. Пусть себе нищеброды всех мастей, априори не способных ценить уединение и тишину, живут в тех жк. Слушают непрекращающийся шум с дорог, нюхают нескончаемый поток выхлопных газов, и смердящих мусорок. Лаются друг с другом в подъездах и общих дворах. В общем пусть вволю наслаждаются новой квартирой, ни много ни мало в центре Города.
Vit:
домик прикупить г
домик прикупить г
Вот, это правильный подход. Пусть себе нищеброды всех мастей, априори не способных ценить уединение и тишину, живут в тех жк. Слушают непрекращающийся шум с дорог, нюхают нескончаемый поток выхлопных газов, и смердящих мусорок. Лаются друг с другом в подъездах и общих дворах. В общем пусть вволю наслаждаются новой квартирой, ни много ни мало в центре Города.
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