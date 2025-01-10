Re: "Заступился и получил удар ножом" - В убийстве...

Отправлено: - 16:57

Вот эти мамы тащат в дом весь сброт,а потом такое. А всё почему,а чтобы подруги видели что она не одинокая и у неё есть чмо. Минус 1 комплекс. Пацана жалко.