Отправлено: - 11:35

Дантист:

Цитата://И придется расхлебывать следствия поспешно принятых решений.//

[Исправлено: ACROS, 11.01.2025 - 12:38]

Цитата:Ни одного акима уже не будет тут - они все ВРЕМЕНЩИКИ и им пофиг что будет завтра.Цитата://понять решения властей сложно,/Я думаю НЕ СЛОЖНО: - принцип МАТЕРИАЛЬНОЙ заинтересованности никто ещё не отменял.Одну и ту же квартиру с одинаковым метражом и одинаковым качеством продайте и в центре и в Кунае - очевидно что маржа будет РАЗНАЯ.Вот в этой то и марже заключается всё дело. А, понятия типа - экология, ПДП, Генплан, архитектура, единый стиль - всё это, как говорил Шикльгрубер- ХИМЕРА.