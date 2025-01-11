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Историческая память очень разнообразна. По словам знаменитого итальянского писателя Умберто Эко, один из опросов в Лондоне «показал, что четверть горожан считает Уинстона Черчилля и Чарльза Диккенса вымышленными персонажами, а Робин Гуда и Шерлока Холмса - реально существовавшими». Даже если допустить, что не все опрошенные были этническими англичанами, картинка любопытная.