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≡ Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50894
Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 09:47
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Недавно один популярный блогер, посетив Костанай, сравнил наш город с Детройтом. Разумеется, он хотел отметить бурно развивающееся машиностроение. Но невольно наступил на больную мозоль, из-за которой сейчас лихорадит местное население.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1345
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 09:47
#1
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Да и не будет ни один аким ничего расхлёбывать, они все люди временные, сегодня здесь, завтра там.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7166
Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 11:35
#2
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Цитата:
Дантист:
Цитата://И придется расхлебывать следствия поспешно принятых решений.//



Ни одного акима уже не будет тут - они все ВРЕМЕНЩИКИ и им пофиг что будет завтра.

Цитата://понять решения властей сложно,/

Я думаю НЕ СЛОЖНО: - принцип МАТЕРИАЛЬНОЙ заинтересованности никто ещё не отменял.
Одну и ту же квартиру с одинаковым метражом и одинаковым качеством продайте и в центре и в Кунае - очевидно что маржа будет РАЗНАЯ.
Вот в этой то и марже заключается всё дело. А, понятия типа - экология, ПДП, Генплан, архитектура, единый стиль - всё это, как говорил Шикльгрубер- ХИМЕРА.

[Исправлено: ACROS, 11.01.2025 - 12:38]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1590
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 12:22
#3
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Например ЖК Васильевский,как там люди будут жить?? И покупка половины улицы разве решит проблему?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1950
Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 13:05
#4
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В Костанае есть Главный архитектор?
Если бы был, он бы вряд ли допустил такой бардак в застройке города.

[Исправлено: Skeptic, 11.01.2025 - 14:08]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15918
Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 13:08
#5
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Да прям все так и переживают?) Чем больше нагромоздят центр, закатают в бетон, спилят все деревья. Тем дороже квартиры будут ценится на окраинах.

У меня двор зелёный, детская площадка, школы, дет сады. Хочу продать только по причине что загорелся домик прикупить где нибудь в Затобольске.
Рядом с дрбринцовым. В магаз буду ходить к нему)

А в центр города пусть лезут понаехавшие и молодеж.))
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