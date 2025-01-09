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≡ Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50894
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 09.01.25 - 13:32
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В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у депутата и бывшего первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева, насколько справедливо штрафовать водителей за прогрев машины в зимнее время.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6649
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 08:25
#105
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Цитата:
maxsaf:
Вот такая у вас борьба за экологию.

Прекрасно рассудил находящийся за тридевять земель наш верховный судья! То что пишут в СМИ и то что происходит на самом деле это две большие разницы!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1245
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 08:58
#106
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Цитата:
maxsaf:
Исключительно страх перед соседями.

Разумеется. Что ещё вы могли сделать кроме переноса основы своего мировоззрения и главенствующего мотива поведения на прочих.
Нет, конечно же. Соседей я не боялся так же как не боюсь и сейчас. В правилах этот пункт есть - значит я его должен выполнять. Если он меня не устраивает то моими действиями должны быть попытки добиться изменения законодательства, и уж совершенно точно не наплевательское на него отношение. Потому что иначе, как я уже говорил, я не в праве хоть как-то критиковать или высказывать недовольство прочими лицами нарушающими законы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15918
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 09:47
#107
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Цитата:
111: Как вспомнил ТНВД, жуть..
Мучались вы все с ТНВД потому что пока эта ваша ворованая салярка от тепловоза до Марка-2 или до Сюрфа дойдёт она будет вся грязная. Мазутные канистры в которые по сто раз на день сливают где то песок попадёт, масло, вода. Ваши фильтра просто не справлялись. Ну и качество. Сомневаюсь что тепловоз заправляют крутым топливом.

А дизель все равно не прихотлив, экономичен.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10184
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 09:55
#108
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Цитата:
Эл-починно:
Кто ездил на дизеле, на бензин уже не перейдёт.

Вот это в точку,у меня были бензинки-зажигалки вообще не то.
На дизеле чувствуется мощь и сила,2 тонны загрузил на педальку нажал и он прёт,а на бензинке в пассат 5 человек сели кондёр ещё если включил и всё он уже не едет.
Друг в Германии живёт у них там горная местность,бензинка по горам вообще не вывозит,не тянет на подъём и всё,а дизель прёт.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26041
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 09:57
#109
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Цитата:
Карачун:
Разумеется. Что ещё вы могли сделать кроме переноса основы своего мировоззрения и главенствующего мотива поведения на прочих.

Разумеется, и основа моего мировоззрения такова - закон не должен никак зависеть от настроения моего соседа. Сосед пожаловался - наказали. Не пожаловался - значит ничего незаконного. Хотя речь об одних и тех же действиях - о прогреве машины более 5 минут.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1245
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 10:06
#110
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Цитата:
saba:
Ещё раз повторю, эти нормы существовали при СССР,

Вот именно. То есть пункт этот, что называется "прошел проверку временем". И направлен он не на заботу об экологии в глобальном смысле. В локальном, в конкретном дворе. С некоторой степенью допущений двор представляет собой колодец, пространство замкнутое по боковым сторонам. Звук в этих условиях усиливается, оказывая повышенное давление на жителя, ограничить в этих условиях хотя бы его продолжительность уже неплохое решение. Конечно гораздо лучшим было бы отнести места стоянки подальше от жилых строений и огородить их деревьями в пару рядов. Но имеющаяся застройка такая, какая есть. Отношение к деревьям тоже иллюзий не вызывает.
Еще одним пунктом является что "колодец" не очень интенсивно проветривается и в пересчете на единицу автомобиля стоящий во дворе и коптящий автомобиль генерирует бОльшую концентрацию выхлопных газов в единице объема воздуха, на некотором промежутке времени, относительно тех, что проезжают мимо по проезжей части. Просто из-за худшего воздухообмена вообще и вертикального и горизонтального перемешивания воздуха в частности.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15918
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 10:08
#111
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Цитата:
111:

Для эксперемента в свою Королу начните заправлять бенз в каких нибудь подворотнях. Вам потом в автосервисе скажут:Братан какой тебе нафиг ремонт, как ты так умудрился ушатать целеком двигатель? Иди заказывай в Японии новый на замену)

А дизель выживал из под ваших тепловозов. 8-)

[Исправлено: Vit, 11.01.2025 - 10:09]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1245
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 10:25
#112
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Цитата:
maxsaf:
Хотя речь об одних и тех же действиях

Предположим что этой оговорки нет. Вы станете соблюдать это правило? Нет? Тогда вообще пофигу есть она или нет.
Я ведь не спорю с глупостью формулировки, более того сам предложил вам почитать весь перечень последних поправок в пдд, в которых есть и ещё бОльшая глупость.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7166
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 11.01.25 - 11:13
#113
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Цитата:
maxsaf:
Обвиняемый не виновен до тех пор, пока вина не доказана, а


Этот норма действует только при рассмотрении уголовных дел, то есть сторона обвинения должна ДОКАЗАТЬ виновность подозреваемого; а при рассмотрении гражданского иска( административка- это гражданское дело)- подозреваемый или же ответчик сам ДОЛЖЕН доказать свою невиновность. Так вроде.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11497
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 11:18
#114
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Цитата:
111:
А вдруг дождь?

---В минус 30 градусов :-x Цитата:
maxsaf:
Я ещё за тряпкой по улице в буран не бегал

---Так двери держать будут :lol: Лет 20 пользовался - ни разу не бегал . Зато лобовое всегда чистое . :-P
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