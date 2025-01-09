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Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50893
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 09.01.25 - 13:32
В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у депутата и бывшего первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева, насколько справедливо штрафовать водителей за прогрев машины в зимнее время.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6649
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 08:25
Цитата:
Прекрасно рассудил находящийся за тридевять земель наш верховный судья! То что пишут в СМИ и то что происходит на самом деле это две большие разницы!
maxsaf:
Вот такая у вас борьба за экологию.
Вот такая у вас борьба за экологию.
Прекрасно рассудил находящийся за тридевять земель наш верховный судья! То что пишут в СМИ и то что происходит на самом деле это две большие разницы!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1244
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 08:58
Цитата:
Разумеется. Что ещё вы могли сделать кроме переноса основы своего мировоззрения и главенствующего мотива поведения на прочих.
Нет, конечно же. Соседей я не боялся так же как не боюсь и сейчас. В правилах этот пункт есть - значит я его должен выполнять. Если он меня не устраивает то моими действиями должны быть попытки добиться изменения законодательства, и уж совершенно точно не наплевательское на него отношение. Потому что иначе, как я уже говорил, я не в праве хоть как-то критиковать или высказывать недовольство прочими лицами нарушающими законы.
maxsaf:
Исключительно страх перед соседями.
Исключительно страх перед соседями.
Разумеется. Что ещё вы могли сделать кроме переноса основы своего мировоззрения и главенствующего мотива поведения на прочих.
Нет, конечно же. Соседей я не боялся так же как не боюсь и сейчас. В правилах этот пункт есть - значит я его должен выполнять. Если он меня не устраивает то моими действиями должны быть попытки добиться изменения законодательства, и уж совершенно точно не наплевательское на него отношение. Потому что иначе, как я уже говорил, я не в праве хоть как-то критиковать или высказывать недовольство прочими лицами нарушающими законы.
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 09:47
Цитата:
А дизель все равно не прихотлив, экономичен.
111: Как вспомнил ТНВД, жуть..Мучались вы все с ТНВД потому что пока эта ваша ворованая салярка от тепловоза до Марка-2 или до Сюрфа дойдёт она будет вся грязная. Мазутные канистры в которые по сто раз на день сливают где то песок попадёт, масло, вода. Ваши фильтра просто не справлялись. Ну и качество. Сомневаюсь что тепловоз заправляют крутым топливом.
А дизель все равно не прихотлив, экономичен.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10184
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 09:55
Цитата:
Вот это в точку,у меня были бензинки-зажигалки вообще не то.
На дизеле чувствуется мощь и сила,2 тонны загрузил на педальку нажал и он прёт,а на бензинке в пассат 5 человек сели кондёр ещё если включил и всё он уже не едет.
Друг в Германии живёт у них там горная местность,бензинка по горам вообще не вывозит,не тянет на подъём и всё,а дизель прёт.
Эл-починно:
Кто ездил на дизеле, на бензин уже не перейдёт.
Кто ездил на дизеле, на бензин уже не перейдёт.
Вот это в точку,у меня были бензинки-зажигалки вообще не то.
На дизеле чувствуется мощь и сила,2 тонны загрузил на педальку нажал и он прёт,а на бензинке в пассат 5 человек сели кондёр ещё если включил и всё он уже не едет.
Друг в Германии живёт у них там горная местность,бензинка по горам вообще не вывозит,не тянет на подъём и всё,а дизель прёт.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26041
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 09:57
Цитата:
Разумеется, и основа моего мировоззрения такова - закон не должен никак зависеть от настроения моего соседа. Сосед пожаловался - наказали. Не пожаловался - значит ничего незаконного. Хотя речь об одних и тех же действиях - о прогреве машины более 5 минут.
Карачун:
Разумеется. Что ещё вы могли сделать кроме переноса основы своего мировоззрения и главенствующего мотива поведения на прочих.
Разумеется. Что ещё вы могли сделать кроме переноса основы своего мировоззрения и главенствующего мотива поведения на прочих.
Разумеется, и основа моего мировоззрения такова - закон не должен никак зависеть от настроения моего соседа. Сосед пожаловался - наказали. Не пожаловался - значит ничего незаконного. Хотя речь об одних и тех же действиях - о прогреве машины более 5 минут.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1244
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 10:06
Цитата:
Вот именно. То есть пункт этот, что называется "прошел проверку временем". И направлен он не на заботу об экологии в глобальном смысле. В локальном, в конкретном дворе. С некоторой степенью допущений двор представляет собой колодец, пространство замкнутое по боковым сторонам. Звук в этих условиях усиливается, оказывая повышенное давление на жителя, ограничить в этих условиях хотя бы его продолжительность уже неплохое решение. Конечно гораздо лучшим было бы отнести места стоянки подальше от жилых строений и огородить их деревьями в пару рядов. Но имеющаяся застройка такая, какая есть. Отношение к деревьям тоже иллюзий не вызывает.
Еще одним пунктом является что "колодец" не очень интенсивно проветривается и в пересчете на единицу автомобиля стоящий во дворе и коптящий автомобиль генерирует бОльшую концентрацию выхлопных газов в единице объема воздуха, на некотором промежутке времени, относительно тех, что проезжают мимо по проезжей части. Просто из-за худшего воздухообмена вообще и вертикального и горизонтального перемешивания воздуха в частности.
saba:
Ещё раз повторю, эти нормы существовали при СССР,
Ещё раз повторю, эти нормы существовали при СССР,
Вот именно. То есть пункт этот, что называется "прошел проверку временем". И направлен он не на заботу об экологии в глобальном смысле. В локальном, в конкретном дворе. С некоторой степенью допущений двор представляет собой колодец, пространство замкнутое по боковым сторонам. Звук в этих условиях усиливается, оказывая повышенное давление на жителя, ограничить в этих условиях хотя бы его продолжительность уже неплохое решение. Конечно гораздо лучшим было бы отнести места стоянки подальше от жилых строений и огородить их деревьями в пару рядов. Но имеющаяся застройка такая, какая есть. Отношение к деревьям тоже иллюзий не вызывает.
Еще одним пунктом является что "колодец" не очень интенсивно проветривается и в пересчете на единицу автомобиля стоящий во дворе и коптящий автомобиль генерирует бОльшую концентрацию выхлопных газов в единице объема воздуха, на некотором промежутке времени, относительно тех, что проезжают мимо по проезжей части. Просто из-за худшего воздухообмена вообще и вертикального и горизонтального перемешивания воздуха в частности.
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 10:08
Цитата:
Для эксперемента в свою Королу начните заправлять бенз в каких нибудь подворотнях. Вам потом в автосервисе скажут:Братан какой тебе нафиг ремонт, как ты так умудрился ушатать целеком двигатель? Иди заказывай в Японии новый на замену)
А дизель выживал из под ваших тепловозов.
[Исправлено: Vit, 11.01.2025 - 10:09]
111:
Для эксперемента в свою Королу начните заправлять бенз в каких нибудь подворотнях. Вам потом в автосервисе скажут:Братан какой тебе нафиг ремонт, как ты так умудрился ушатать целеком двигатель? Иди заказывай в Японии новый на замену)
А дизель выживал из под ваших тепловозов.
[Исправлено: Vit, 11.01.2025 - 10:09]
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