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≡ Залы областного историко-краеведческого музея изменят «с применением мультимедийных технологий» в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50893
Залы областного историко-краеведческого музея изменят «с применением мультимедийных технологий» в Костанае
Отправлено: 11.01.25 - 09:50
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Об этом сообщил руководитель управления культуры Куралбек АТАМУРАТОВ. В этом году музею исполняется 110 лет. С 2023 года в нем проводили научно-реставрационные работы, так как здание является памятником истории и культуры «Пассаж купцов Яушевых».
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1345
Re: Залы областного историко-краеведческого музея изменят «с...
Отправлено: 11.01.25 - 09:50
#1
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Был в Москве на выставке, половину выставки экраны вместо экспонатов и наушники возле них. Такой музей не впечатляет нисколько, так я и дома с дивана могу посмотреть. Мультимедийные технологии убивают музеи, уверен.
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