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≡ Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50893
Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 09:47
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Недавно один популярный блогер, посетив Костанай, сравнил наш город с Детройтом. Разумеется, он хотел отметить бурно развивающееся машиностроение. Но невольно наступил на больную мозоль, из-за которой сейчас лихорадит местное население.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1345
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 09:47
#1
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Да и не будет ни один аким ничего расхлёбывать, они все люди временные, сегодня здесь, завтра там.
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