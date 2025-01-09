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Карачун:

Разумеется. Что ещё вы могли сделать кроме переноса основы своего мировоззрения и главенствующего мотива поведения на прочих.

Цитата:Разумеется, и основа моего мировоззрения такова - закон не должен никак зависеть от настроения моего соседа. Сосед пожаловался - наказали. Не пожаловался - значит ничего незаконного. Хотя речь об одних и тех же действиях - о прогреве машины более 5 минут.