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Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
N
Я робот(Пользователи)
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- Сообщений:
- 50893
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 09.01.25 - 13:32
В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у депутата и бывшего первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева, насколько справедливо штрафовать водителей за прогрев машины в зимнее время.
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Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:14
Цитата:
А вдруг дождь?
И вся вода скапает тебе на сиденья?
Гога:
Или просто кидаешь на лобовое тряпку , утром снимаешь - лобовое ---чистое
Или просто кидаешь на лобовое тряпку , утром снимаешь - лобовое ---чистое
А вдруг дождь?
И вся вода скапает тебе на сиденья?
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:16
Цитата:
Как мы видим на практике в итоге - ну не пахнет тут экологией даже близко
Исключительно страх перед соседями.
Цитата:
В том то и прикол, что сам по себе полицейский даже оштрафовать за это не может, ему нужна жалоба жильца. Жилец пожаловался - спасли природу. Не пожаловался - да ваще пофиг на природу
Ну бред же
[Исправлено: maxsaf, 11.01.2025 - 01:16]
Карачун:
запускал двигатель и в пределах пяти минут выезжал на дорогу, делал пару кругов вокруг района и возвращался во двор за супругой
запускал двигатель и в пределах пяти минут выезжал на дорогу, делал пару кругов вокруг района и возвращался во двор за супругой
Как мы видим на практике в итоге - ну не пахнет тут экологией даже близко
Исключительно страх перед соседями.
Цитата:
Эл-починно:
Как по мне, так это просто процедура занятости ничем не занятой армии полисяев!
Как по мне, так это просто процедура занятости ничем не занятой армии полисяев!
В том то и прикол, что сам по себе полицейский даже оштрафовать за это не может, ему нужна жалоба жильца. Жилец пожаловался - спасли природу. Не пожаловался - да ваще пофиг на природу
Ну бред же
[Исправлено: maxsaf, 11.01.2025 - 01:16]
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:17
Цитата:
Дизельный?
Многим эти проблемы ни к чему.
Сам хоть то понял что сказал?
Когда халява в Рудном была и сливали с тепловозов соляру и продавали и у меня дизель Марк-2 был и потом Сюрф с таким же двиглом,
Но потом когда после убийства американца там все это перекрыли, все побежали на бензу и газ
Vit:
А самый супер-пупер вариант как у добринцова, дизельный
А самый супер-пупер вариант как у добринцова, дизельный
Дизельный?
Многим эти проблемы ни к чему.
Сам хоть то понял что сказал?
Когда халява в Рудном была и сливали с тепловозов соляру и продавали и у меня дизель Марк-2 был и потом Сюрф с таким же двиглом,
Но потом когда после убийства американца там все это перекрыли, все побежали на бензу и газ
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:18
Цитата:
Я ещё за тряпкой по улице в буран не бегал
Гога:
Или просто кидаешь на лобовое тряпку , утром снимаешь - лобовое ---чистое
Или просто кидаешь на лобовое тряпку , утром снимаешь - лобовое ---чистое
Я ещё за тряпкой по улице в буран не бегал
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:19
Как вспомнил ТНВД, жуть..
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:56
Цитата:
Цитата:
Ну так ещё бы,не всё то что может переварить тепловоз,сможет так же безболезнено для тнвд и двигателя переварить обычный автомобиль.
111:
Когда халява в Рудном была и сливали с тепловозов соляру и продавали и у меня дизель Марк-2 был и потом Сюрф с таким же двиглом
Когда халява в Рудном была и сливали с тепловозов соляру и продавали и у меня дизель Марк-2 был и потом Сюрф с таким же двиглом
Цитата:
111:
Как вспомнил ТНВД, жуть.
Как вспомнил ТНВД, жуть.
Ну так ещё бы,не всё то что может переварить тепловоз,сможет так же безболезнено для тнвд и двигателя переварить обычный автомобиль.
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:58
Цитата:
У меня комерческий траснпорт,для перевозки грузов они 95% на дизеле.
111:
Дизельный? Многим эти проблемы ни к чему.
Дизельный? Многим эти проблемы ни к чему.
У меня комерческий траснпорт,для перевозки грузов они 95% на дизеле.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3835
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 01:32
Кто ездил на дизеле, на бензин уже не перейдёт. Сегодняшний дизель, это не тот, что 20-30 лет назад. Да и трамлёр не зальёт и не заглохнет при пересечении луж.
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 02:36
Цитата:
Весь рудный и Качар ездил на дизеле, потом перешел на бензу и газ, не надо же говорить ложь
Эл-починно:
Кто ездил на дизеле, на бензин уже не перейдёт.
Кто ездил на дизеле, на бензин уже не перейдёт.
Весь рудный и Качар ездил на дизеле, потом перешел на бензу и газ, не надо же говорить ложь
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 02:37
Цитата:
Ну сам знаешь плюсы и минусы для простого обывателя, я же тебе не буду толкать речи
Добринцофф:
У меня комерческий траснпорт,для перевозки грузов они 95% на дизеле.
У меня комерческий траснпорт,для перевозки грузов они 95% на дизеле.
Ну сам знаешь плюсы и минусы для простого обывателя, я же тебе не буду толкать речи
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 11.01.25 - 07:11
Цитата:
Марик перешёл потому что соляра сейчас намного дороже бензина. Ну ещё и раньше проблемы с качеством дизтоплива были серьёзнее чем с качеством бензина. Друзья даже солярку сепарировали с вечера. А так дизельный автомобиль для не гонщика гораздо комфортнее в езде.
111:
перешел на бензу и газ, не надо же говорить ложь
перешел на бензу и газ, не надо же говорить ложь
Марик перешёл потому что соляра сейчас намного дороже бензина. Ну ещё и раньше проблемы с качеством дизтоплива были серьёзнее чем с качеством бензина. Друзья даже солярку сепарировали с вечера. А так дизельный автомобиль для не гонщика гораздо комфортнее в езде.
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 11.01.25 - 07:17
Цитата:
Ещё раз повторю, эти нормы существовали при СССР, просто тогда не было армии бабулек -блогеров и никто особо про экологию не знал и не заморачивался. А сейчас вспомнили по двум причинам, это жалобы экологически продвинутых и необходимость пополнить бюджет!
А при СССР полисяев не было, а статья в ПДД уже была.
Эл-починно:
армии полисяев!
армии полисяев!
Ещё раз повторю, эти нормы существовали при СССР, просто тогда не было армии бабулек -блогеров и никто особо про экологию не знал и не заморачивался. А сейчас вспомнили по двум причинам, это жалобы экологически продвинутых и необходимость пополнить бюджет!
А при СССР полисяев не было, а статья в ПДД уже была.
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 11.01.25 - 07:24
То что у нас всё делается абсолютно без анализа и через одно место абсолютно согласен. Тут важен пинок сверху, а не здравый смысл. Сказали сверху:" В бюджете дыра, не волнует как, пополняйте"! И кинулись искать как, а тут всё под рукой, даже закон через парламент проводить не надо и что то придумывать заскорузлыми мозгами. Всего-то, взяли старую статью ПДД, взялись её исполнять , попутно подняв до небес размер штрафа.
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 11.01.25 - 07:32
Я помню,как меня в Житикаре оштрафовали за стоянку в зелёной зоне. Там земля была утрамбована предыдущими машинами до состояния бетона! Я безропотно оплатил, только спросил у участкового: "А где ещё у вас зелёная зона?", потому что на глаз её было не определить.
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 07:37
Цитата:
Причем тут экология вообще? Просто воспитывают ненависть в людях друг к другу. Включите логику: почему полицейский не может оштрафовать целый час пердящую развалюху без жалобы соседа? Почему по жалобе штрафуют одного из десяти, а остальные девять рядом стоят и так же пердят, но на них жалоба не поступила? Почему экологи не могут за это штраф впаять? Почему вдоль дороги можно загрязнять воздух сколько влезет? Вот такая у вас борьба за экологию.
saba:
и никто особо про экологию не знал
и никто особо про экологию не знал
Причем тут экология вообще? Просто воспитывают ненависть в людях друг к другу. Включите логику: почему полицейский не может оштрафовать целый час пердящую развалюху без жалобы соседа? Почему по жалобе штрафуют одного из десяти, а остальные девять рядом стоят и так же пердят, но на них жалоба не поступила? Почему экологи не могут за это штраф впаять? Почему вдоль дороги можно загрязнять воздух сколько влезет? Вот такая у вас борьба за экологию.
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