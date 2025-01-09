НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
 
 
Страница 7 из 8«1...5678»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50893
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 09.01.25 - 13:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у депутата и бывшего первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева, насколько справедливо штрафовать водителей за прогрев машины в зимнее время.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42821
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:14
#90
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Или просто кидаешь на лобовое тряпку , утром снимаешь - лобовое ---чистое

А вдруг дождь?
И вся вода скапает тебе на сиденья?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26041
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:16
#91
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
запускал двигатель и в пределах пяти минут выезжал на дорогу, делал пару кругов вокруг района и возвращался во двор за супругой

Как мы видим на практике в итоге - ну не пахнет тут экологией даже близко :lol:

Исключительно страх перед соседями.

Цитата:
Эл-починно:
Как по мне, так это просто процедура занятости ничем не занятой армии полисяев!


В том то и прикол, что сам по себе полицейский даже оштрафовать за это не может, ему нужна жалоба жильца. Жилец пожаловался - спасли природу. Не пожаловался - да ваще пофиг на природу 8-)
Ну бред же :lol:

[Исправлено: maxsaf, 11.01.2025 - 01:16]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42821
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:17
#92
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А самый супер-пупер вариант как у добринцова, дизельный

Дизельный?
Многим эти проблемы ни к чему.
Сам хоть то понял что сказал?
Когда халява в Рудном была и сливали с тепловозов соляру и продавали и у меня дизель Марк-2 был и потом Сюрф с таким же двиглом,
Но потом когда после убийства американца там все это перекрыли, все побежали на бензу и газ
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26041
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:18
#93
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Или просто кидаешь на лобовое тряпку , утром снимаешь - лобовое ---чистое

Я ещё за тряпкой по улице в буран не бегал :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42821
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:19
#94
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вспомнил ТНВД, жуть..
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10184
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:56
#95
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Когда халява в Рудном была и сливали с тепловозов соляру и продавали и у меня дизель Марк-2 был и потом Сюрф с таким же двиглом

Цитата:
111:
Как вспомнил ТНВД, жуть.

Ну так ещё бы,не всё то что может переварить тепловоз,сможет так же безболезнено для тнвд и двигателя переварить обычный автомобиль.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10184
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:58
#96
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Дизельный? Многим эти проблемы ни к чему.

У меня комерческий траснпорт,для перевозки грузов они 95% на дизеле.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3835
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 01:32
#97
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто ездил на дизеле, на бензин уже не перейдёт. Сегодняшний дизель, это не тот, что 20-30 лет назад. Да и трамлёр не зальёт и не заглохнет при пересечении луж. 8-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42821
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 02:36
#98
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Кто ездил на дизеле, на бензин уже не перейдёт.

Весь рудный и Качар ездил на дизеле, потом перешел на бензу и газ, не надо же говорить ложь
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42821
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 02:37
#99
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У меня комерческий траснпорт,для перевозки грузов они 95% на дизеле.

Ну сам знаешь плюсы и минусы для простого обывателя, я же тебе не буду толкать речи
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6649
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 11.01.25 - 07:11
#100
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
перешел на бензу и газ, не надо же говорить ложь

Марик перешёл потому что соляра сейчас намного дороже бензина. Ну ещё и раньше проблемы с качеством дизтоплива были серьёзнее чем с качеством бензина. Друзья даже солярку сепарировали с вечера. А так дизельный автомобиль для не гонщика гораздо комфортнее в езде.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6649
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 11.01.25 - 07:17
#101
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
армии полисяев!

Ещё раз повторю, эти нормы существовали при СССР, просто тогда не было армии бабулек -блогеров и никто особо про экологию не знал и не заморачивался. А сейчас вспомнили по двум причинам, это жалобы экологически продвинутых и необходимость пополнить бюджет!
А при СССР полисяев не было, а статья в ПДД уже была.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6649
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 11.01.25 - 07:24
#102
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То что у нас всё делается абсолютно без анализа и через одно место абсолютно согласен. Тут важен пинок сверху, а не здравый смысл. Сказали сверху:" В бюджете дыра, не волнует как, пополняйте"! И кинулись искать как, а тут всё под рукой, даже закон через парламент проводить не надо и что то придумывать заскорузлыми мозгами. Всего-то, взяли старую статью ПДД, взялись её исполнять , попутно подняв до небес размер штрафа.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6649
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 11.01.25 - 07:32
#103
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я помню,как меня в Житикаре оштрафовали за стоянку в зелёной зоне. Там земля была утрамбована предыдущими машинами до состояния бетона! Я безропотно оплатил, только спросил у участкового: "А где ещё у вас зелёная зона?", потому что на глаз её было не определить.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26041
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 07:37
#104
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
и никто особо про экологию не знал

Причем тут экология вообще? Просто воспитывают ненависть в людях друг к другу. Включите логику: почему полицейский не может оштрафовать целый час пердящую развалюху без жалобы соседа? Почему по жалобе штрафуют одного из десяти, а остальные девять рядом стоят и так же пердят, но на них жалоба не поступила? Почему экологи не могут за это штраф впаять? Почему вдоль дороги можно загрязнять воздух сколько влезет? Вот такая у вас борьба за экологию.
Профайл
Страница 7 из 8«1...5678»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 91, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 90
Зарегистрированные пользователи: Vit

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS