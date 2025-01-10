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≡ В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую часть России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50891
В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую часть России
Отправлено: 10.01.25 - 12:28
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Отмечается, что перевозчики Евросоюза сейчас в Россию не летают, однако советы агентства всё же относятся к части авиационных операторов третьих стран. Рекомендация выпущена до 31 июля, но при определённых условиях может быть пересмотрена ранее.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17404
Re: В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую...
Отправлено: 10.01.25 - 12:28
#1
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Как-то всё неуклюже у России то выходит

Вот кичились что Россия огромная и всем приходится через нее летать а тут бац одно крушение и Россия уже черная дыра для авиаперевозок.

Можно было бы домыслить что крушение азербайджанского самолёта это заговор авиакомпаний которые так хотели насолить России
Но нет
Все действия российского руководства говорят о том что это именно косяк российских служб.

Завтра ещё транзит грузов через Россию запретят и вообще весело будет
Железный занавес 2.0.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3670
Re: В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую...
Отправлено: 10.01.25 - 13:03
#2
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Традиция уже сбивать гражданские самолеты в СССР/России. Сначала Боинг южнокорейский, потом Боинг малазийский. Теперь вот Эмбраер азербайджанский.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1343
Re: В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую...
Отправлено: 10.01.25 - 13:47
#3
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Вот радости Абайке! А про Украину забыл упомянуть, они тоже сбивали и не один. И малазийский Боинг скорей всего тоже их рук дело. Иначе не прятали бы расследование, а заранее назначили виновной Россию.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6352
В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую часть России
Отправлено: 10.01.25 - 14:23
#4
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Ничего вы не понимаете!
Виталий говорил, что великим россиянам не нужны авиарейсы в другие страны, особенно в вражеские - Европу и США. Вона ниже по ссылке в видео отмечают, что глубинный народ в глубинках, на каких-то самодельных болотоходах перемещается. Якобы, имеющиеся автомашины не могут по таким дорогам проехать в районный и областной центры. Возможно скоро и почтовые голуби появятся, то ли ещё будет. :lol: :lol: :lol:

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 10.01.2025 - 15:29]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17404
В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую часть России
Отправлено: 10.01.25 - 14:33
#5
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Цитата:
Дантист:
Вот радости Абайке! А про Украину забыл упомянуть, они тоже сбивали и не один


Не один это сколько?
Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем
Министр обороны Украины Александр Кузьмук и главком ПВО Украины Владимир Ткачёв принесли извинения за случившееся. Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность Украины за инцидент и отправил в отставку министра обороны[7][8]. Во время расследования были уволены три генерала (в том числе командующий войсками ПВО Украины генерал-полковник Владимир Ткачёв) и ряд старших офицеров Вооружённых сил Украины[9].

В 2003 году Украина подписала с Россией и Израилем межправительственные соглашения о компенсациях родственникам погибших в авиакатастрофе без юридического признания вины.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15915
Re: В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую...
Отправлено: 10.01.25 - 14:36
#6
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Цитата:
abaika95:
это заговор авиакомпаний которые так хотели насолить России

Конечно заговор. Красиво получилось. Дроны Зеленского кружат около гражданского самолета вместо того что б Харьков охранять. Ну и дальше все знают. После трагедии все документы уверен у западных спецслужб уже готовы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17404
В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую часть России
Отправлено: 10.01.25 - 14:41
#7
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Цитата:
юля елиссева:
Традиция уже сбивать гражданские самолеты в СССР/России. Сначала Боинг южнокорейский, потом Боинг малазийский. Теперь вот Эмбраер азербайджанский

В 1962 году во время военных учений сбили ту-104 над красноярском все погибли
В 1978 сбили корейский Боинг над Карелией тот смог сесть но погибло два пассажира

В итоге у СССР/России пока что больше всех инцидентов связанных с обстрелом пассажирских лайнеров
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42821
Re: В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую...
Отправлено: 10.01.25 - 14:45
#8
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Да, за преступления властей России нужно кому то платить и платить будут пассажиры..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6644
В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую часть России
Отправлено: 10.01.25 - 14:58
#9
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Цитата:
Vit:
Ну и дальше все

Виталий, дроны взорвались бы вместе с самолётом, а тут поражающими элементами посекло! Я понимаю очень хочется, но не сходится.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1589
В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую часть России
Отправлено: 10.01.25 - 15:36
#10
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А прикиньте,когда закончится война и начнётся партизанщина.. Озлобленные украинцы пешком пойдут подрывать и торговые центры и вокзалы с кинотеатрами.. Кошмар будет. Это как в Израиле палестинцы мочат евреев. Так же будет. Такую кашу дед заварил.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2267
В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую часть России
Отправлено: 11.01.25 - 01:56
#11
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Цитата:
abaika95:
Вот кичились что Россия огромная и всем приходится через нее летать а тут бац одно крушение и Россия уже черная дыра для авиаперевозок.


Ну и выводы ваши однако..., только оглавление статьи, осилилось прочитать?
Указаны рекомендации не летать в определенные аэропорты.
Транзитными или кроссполярным маршрутами через Россию продолжают летать авиакомпании Китая, Индии, Катара, Эмиратов, Филлипин,а также из бывших советских республик Средней Азии, маршрут пролета которых выстроен севернее Каспийского моря по направлению на Запад.

Цитата:
abaika95: Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем Министр обороны Украины Александр Кузьмук и главком ПВО Украины Владимир Ткачёв принесли извинения за случившееся.
Так это украинские военные играли в 2001 году в "войнушки, как дети малые и не умелые", а сбили гражданский самолёт. В Грозном, ситуация была иная, сейчас и так во многих аэропортах до Урала, в том числе и в московском авиационном узле, на некоторое время прекращают принимать или отправлять воздушные суда.

[Исправлено: Нурбанчик, 11.01.2025 - 03:07]
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