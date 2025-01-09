Отправлено: - 00:16

Карачун:

запускал двигатель и в пределах пяти минут выезжал на дорогу, делал пару кругов вокруг района и возвращался во двор за супругой

Эл-починно:

Как по мне, так это просто процедура занятости ничем не занятой армии полисяев!

[Исправлено: maxsaf, 11.01.2025 - 01:16]

Цитата:Как мы видим на практике в итоге - ну не пахнет тут экологией даже близкоИсключительно страх перед соседями.Цитата:В том то и прикол, что сам по себе полицейский даже оштрафовать за это не может, ему нужна жалоба жильца. Жилец пожаловался - спасли природу. Не пожаловался - да ваще пофиг на природуНу бред же