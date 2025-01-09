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≡ Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50891
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 09.01.25 - 13:32
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В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у депутата и бывшего первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева, насколько справедливо штрафовать водителей за прогрев машины в зимнее время.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42819
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:14
#90
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Цитата:
Гога:
Или просто кидаешь на лобовое тряпку , утром снимаешь - лобовое ---чистое

А вдруг дождь?
И вся вода скапает тебе на сиденья?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26039
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:16
#91
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Цитата:
Карачун:
запускал двигатель и в пределах пяти минут выезжал на дорогу, делал пару кругов вокруг района и возвращался во двор за супругой

Как мы видим на практике в итоге - ну не пахнет тут экологией даже близко :lol:

Исключительно страх перед соседями.

Цитата:
Эл-починно:
Как по мне, так это просто процедура занятости ничем не занятой армии полисяев!


В том то и прикол, что сам по себе полицейский даже оштрафовать за это не может, ему нужна жалоба жильца. Жилец пожаловался - спасли природу. Не пожаловался - да ваще пофиг на природу 8-)
Ну бред же :lol:

[Исправлено: maxsaf, 11.01.2025 - 01:16]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42819
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:17
#92
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Цитата:
Vit:
А самый супер-пупер вариант как у добринцова, дизельный

Дизельный?
Многим эти проблемы ни к чему.
Сам хоть то понял что сказал?
Когда халява в Рудном была и сливали с тепловозов соляру и продавали и у меня дизель Марк-2 был и потом Сюрф с таким же двиглом,
Но потом когда после убийства американца там все это перекрыли, все побежали на бензу и газ
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26039
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:18
#93
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Цитата:
Гога:
Или просто кидаешь на лобовое тряпку , утром снимаешь - лобовое ---чистое

Я ещё за тряпкой по улице в буран не бегал :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42819
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:19
#94
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Как вспомнил ТНВД, жуть..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10183
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:56
#95
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Цитата:
111:
Когда халява в Рудном была и сливали с тепловозов соляру и продавали и у меня дизель Марк-2 был и потом Сюрф с таким же двиглом

Цитата:
111:
Как вспомнил ТНВД, жуть.

Ну так ещё бы,не всё то что может переварить тепловоз,сможет так же безболезнено для тнвд и двигателя переварить обычный автомобиль.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10183
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 00:58
#96
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Цитата:
111:
Дизельный? Многим эти проблемы ни к чему.

У меня комерческий траснпорт,для перевозки грузов они 95% на дизеле.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3835
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 01:32
#97
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Кто ездил на дизеле, на бензин уже не перейдёт. Сегодняшний дизель, это не тот, что 20-30 лет назад. Да и трамлёр не зальёт и не заглохнет при пересечении луж. 8-)
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