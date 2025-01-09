Re: Процедура формирования нового Общественного совета началась...

Отправлено: - 20:09

Общественный совет-это представители разных слоев населения, а не от партий, дипломатов, депутатов, не представители государственной исполнительной власти, не государственные учреждения, не отделы образования, здравоохранения, чтобы члены Совета могли выразить волю населения от имени общества перед государственными органами, перед акимами всех уровней, депутатами городов, области, депутатами Парламента от Костанайской области через контроль над их актами и решениями! Член Общественного совета должен быть юридически грамотным, примерно на уровне адвоката, юриста со стажем выше 5-лет практической работы, хорошо,разбирающимся в экономике, реально знающим проблемы региона, а не болтун по натуре, и обещалкин! И о чем будут рассуждать прозаседавшиеся болтуны: Кому в Костанайской области жить хорошо? Все это уже знают. Маслихаты, всех уровней, которые обязаны представлять интересы населения региона путем контроля деятельности исполнительной власти, ничего толком не сделали и видимо представлять интересы граждан области не будут, в силу некомпетентности, безграмотности, за исключением некоторых! Горло драть может любой, а реально обязать чиновников бездельников через ответственность может не каждый! Поэтому сейчас форумчане дают реальную картину бесполезности общественного совета, который не будет иметь реальных рычагов давления на прозаседавшихся! Общественный совет-это выразитель интересов народа путем общественного обсуждения актов и решений органов исполнительной власти, местного государственного управления, государственных учреждений, типа медицинских, субъектов квазигосударственного сектора, организаций образования и других учреждений, при этом совет будет иметь право проводить общественную экспертизу путем оценки актов и решений, затрагивающих законные интересы неограниченного круга лиц, в том числе и иностранцев, имеющих вид на жительство! Также, если Совет будет проводить наблюдение, типа контроля за ходом деятельности вышеназванных объектов по исполнению актов и решений, затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц. Затем по результатам Совет может вынести итоговый документ в виде предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих нарушениям, выявленным в ходе общественной деятельности (контроля). И самое главное этот итоговый документ должен являться обязательным для рассмотрения вышеназванными гос. органами и другими. Если этого не будет, то это просто фарс и игра в демократию и явное неисполнение ч.1 ст.3 Конституции РК! Ведь государственная власть осуществляется народом непосредственно, как гласит в ст.3 Конституции РК. Непосредственное осуществление народом власти происходит путем республиканского референдума, которого практически за 34 года года независимости не было, кроме Возведения АЭС и путем участия в выборах Президента и депутатов Мажилиса, маслихатов и т.д. Народ делегирует власть государственным органам, которая не успевает выполнить их законные интересы!