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saba:

Уже оглядываюсь потихоньку, нет ли сзади дорожки из песка

[Исправлено: simkst, 10.01.2025 - 13:19]

Цитата:Рерайт Вашей фразы ИИПод вечер жизни, окидывая взглядом пройденный путь, я ощущаю тихий трепет.За спиной, подобно песчаной дорожке, утекают годы, оставляя свой след на лице и душе.Каждый шаг, словно песчинка, уносит с собой частичку моего бытия.Я оглядываюсь по сторонам, ища следы былой молодости, но нахожу лишь неровности и трещины, прочерченные временем. С каждым новым шагом песок осыпается все быстрее, приближая меня к концу пути.Я не спешу, наслаждаясь каждым мгновением, что дарит мне судьба.И хотя дорожка сзади становится все короче, я продолжаю идти, храня в памяти все то, что оставило свой отпечаток на моем сердце.Ну а это визуализация