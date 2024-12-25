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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 25.12.24 - 09:00
Общий астросовет на неделю для города Костанай и его жителей:
Сохраняйте спокойствие в середине недели, когда Луна в Рыбах может вызывать повышенную эмоциональность.
Избегайте спешки в решении бюрократических вопросов (влияние ретроградного Меркурия).
Хорошее время для развития социальных проектов, обсуждения экологических инициатив и повышения качества жизни.
[Исправлено: simkst, 10.01.2025 - 13:19]
Сохраняйте спокойствие в середине недели, когда Луна в Рыбах может вызывать повышенную эмоциональность.
Избегайте спешки в решении бюрократических вопросов (влияние ретроградного Меркурия).
Хорошее время для развития социальных проектов, обсуждения экологических инициатив и повышения качества жизни.
[Исправлено: simkst, 10.01.2025 - 13:19]
Форумная эклектика
Отправлено: 29.12.24 - 14:07
Форумная эклектика
Отправлено: 29.12.24 - 14:44
Извините за вторжение
Текст поздравления , но в эмодзи
🙋 👨👧👦, 😄 🆕 1️⃣2️⃣🗓 ❗ 5️⃣📆 👱♂ ❎ 🌐 😧, ⚔ & 😧 & ✊️ ⏮ 👱♂ ☮, 🍀, 🏥, 😹, 🌈, 🔥, 🔥 & 😇 ❗ 👤 🎋 👆 🌐 📚 ☯ & 🕧 ❇ ⏮ 😀 💖 📖 ❗ 🎨 ⚫️
Текст поздравления , но в эмодзи
🙋 👨👧👦, 😄 🆕 1️⃣2️⃣🗓 ❗ 5️⃣📆 👱♂ ❎ 🌐 😧, ⚔ & 😧 & ✊️ ⏮ 👱♂ ☮, 🍀, 🏥, 😹, 🌈, 🔥, 🔥 & 😇 ❗ 👤 🎋 👆 🌐 📚 ☯ & 🕧 ❇ ⏮ 😀 💖 📖 ❗ 🎨 ⚫️
Форумная эклектика
Отправлено: 29.12.24 - 15:20
Цитата:
Ого, отлично!
simkst:
Ого, отлично!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6644
Форумная эклектика
Отправлено: 29.12.24 - 15:36
Цитата:
Завидую белой завистью! Чему то учиться меня уже лень пробирает! Уже оглядываюсь потихоньку, нет ли сзади дорожки из песка
simkst:
Завидую белой завистью! Чему то учиться меня уже лень пробирает! Уже оглядываюсь потихоньку, нет ли сзади дорожки из песка
Форумная эклектика
Отправлено: 29.12.24 - 15:56
Цитата:
Рерайт Вашей фразы ИИ
Под вечер жизни, окидывая взглядом пройденный путь, я ощущаю тихий трепет.
За спиной, подобно песчаной дорожке, утекают годы, оставляя свой след на лице и душе.
Каждый шаг, словно песчинка, уносит с собой частичку моего бытия.
Я оглядываюсь по сторонам, ища следы былой молодости, но нахожу лишь неровности и трещины, прочерченные временем. С каждым новым шагом песок осыпается все быстрее, приближая меня к концу пути.
Я не спешу, наслаждаясь каждым мгновением, что дарит мне судьба.
И хотя дорожка сзади становится все короче, я продолжаю идти, храня в памяти все то, что оставило свой отпечаток на моем сердце.
Ну а это визуализация
[Исправлено: simkst, 10.01.2025 - 13:19]
saba:
Уже оглядываюсь потихоньку, нет ли сзади дорожки из песка
Уже оглядываюсь потихоньку, нет ли сзади дорожки из песка
Рерайт Вашей фразы ИИ
Под вечер жизни, окидывая взглядом пройденный путь, я ощущаю тихий трепет.
За спиной, подобно песчаной дорожке, утекают годы, оставляя свой след на лице и душе.
Каждый шаг, словно песчинка, уносит с собой частичку моего бытия.
Я оглядываюсь по сторонам, ища следы былой молодости, но нахожу лишь неровности и трещины, прочерченные временем. С каждым новым шагом песок осыпается все быстрее, приближая меня к концу пути.
Я не спешу, наслаждаясь каждым мгновением, что дарит мне судьба.
И хотя дорожка сзади становится все короче, я продолжаю идти, храня в памяти все то, что оставило свой отпечаток на моем сердце.
Ну а это визуализация
[Исправлено: simkst, 10.01.2025 - 13:19]
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.24 - 10:31
Форумная эклектика
Отправлено: 04.01.25 - 09:44
Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, позитива, радости, добра, отличного дня и хорошего настроения!
Форумная эклектика
Отправлено: 07.01.25 - 11:35
Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всех православных поздравляю со светлым праздником Рождества, желаю мира, добра, семейного благополучия, пусть ангел - хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!
Форумная эклектика
Отправлено: 07.01.25 - 11:57
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.25 - 12:08
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.25 - 15:19
abaika95: Можно было бы домыслить что крушение азербайджанского самолёта это заговор авиакомпаний которые так хотели насолить России
Но нет
Все действия российского руководства говорят о том что это именно косяк российских служб.
Vit: Конечно заговор. Красиво получилось. Дроны Зеленского кружат около гражданского самолета вместо того что б Харьков охранять. Ну и дальше все знают. После трагедии все документы уверен у западных спецслужб уже готовы.
Подробнее здесь:
Но нет
Все действия российского руководства говорят о том что это именно косяк российских служб.
Vit: Конечно заговор. Красиво получилось. Дроны Зеленского кружат около гражданского самолета вместо того что б Харьков охранять. Ну и дальше все знают. После трагедии все документы уверен у западных спецслужб уже готовы.
Подробнее здесь:
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.25 - 22:18
Армения вступает в ЕС?
Что, опять будет война что ли?
Не понял, она вроде как и не граничит, может шантажирует дебилоида?
[Исправлено: 111, 10.01.2025 - 23:19]
Что, опять будет война что ли?
Не понял, она вроде как и не граничит, может шантажирует дебилоида?
[Исправлено: 111, 10.01.2025 - 23:19]
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.25 - 22:21
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.25 - 22:26
Канаде хана, плачущий Трюдо..
Это правда, что все они мечтают стать америкосами?
Это правда, что все они мечтают стать америкосами?
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