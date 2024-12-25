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≡ Форумная эклектика
 
 
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Куратор темы: Маркс
simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
355
Форумная эклектика
Отправлено: 25.12.24 - 09:00
#1516
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Общий астросовет на неделю для города Костанай и его жителей:

Сохраняйте спокойствие в середине недели, когда Луна в Рыбах может вызывать повышенную эмоциональность.

Избегайте спешки в решении бюрократических вопросов (влияние ретроградного Меркурия).

Хорошее время для развития социальных проектов, обсуждения экологических инициатив и повышения качества жизни.

[Исправлено: simkst, 10.01.2025 - 13:19]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6352
Форумная эклектика
Отправлено: 29.12.24 - 14:07
#1517
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
355
Форумная эклектика
Отправлено: 29.12.24 - 14:44
#1518
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Извините за вторжение
Текст поздравления , но в эмодзи


🙋 👨‍👧‍👦, 😄 🆕 1️⃣2️⃣🗓 ❗ 5️⃣📆 👱‍♂ ❎ 🌐 😧, ⚔ & 😧 & ✊️ ⏮ 👱‍♂ ☮, 🍀, 🏥, 😹, 🌈, 🔥, 🔥 & 😇 ❗ 👤 🎋 👆 🌐 📚 ☯ & 🕧 ❇ ⏮ 😀 💖 📖 ❗ 🎨 ⚫️
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6352
Форумная эклектика
Отправлено: 29.12.24 - 15:20
#1519
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Цитата:
simkst:


Ого, отлично! 8-) 8-) 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6644
Форумная эклектика
Отправлено: 29.12.24 - 15:36
#1520
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Цитата:
simkst:

Завидую белой завистью! Чему то учиться меня уже лень пробирает! Уже оглядываюсь потихоньку, нет ли сзади дорожки из песка :-x
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
355
Форумная эклектика
Отправлено: 29.12.24 - 15:56
#1521
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Цитата:
saba:
Уже оглядываюсь потихоньку, нет ли сзади дорожки из песка


Рерайт Вашей фразы ИИ

Под вечер жизни, окидывая взглядом пройденный путь, я ощущаю тихий трепет.
За спиной, подобно песчаной дорожке, утекают годы, оставляя свой след на лице и душе.

Каждый шаг, словно песчинка, уносит с собой частичку моего бытия.
Я оглядываюсь по сторонам, ища следы былой молодости, но нахожу лишь неровности и трещины, прочерченные временем. С каждым новым шагом песок осыпается все быстрее, приближая меня к концу пути.

Я не спешу, наслаждаясь каждым мгновением, что дарит мне судьба.
И хотя дорожка сзади становится все короче, я продолжаю идти, храня в памяти все то, что оставило свой отпечаток на моем сердце.

Ну а это визуализация

[Исправлено: simkst, 10.01.2025 - 13:19]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6352
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.24 - 10:31
#1522
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6352
Форумная эклектика
Отправлено: 04.01.25 - 09:44
#1523
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Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, позитива, радости, добра, отличного дня и хорошего настроения!

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6352
Форумная эклектика
Отправлено: 07.01.25 - 11:35
#1524
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Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всех православных поздравляю со светлым праздником Рождества, желаю мира, добра, семейного благополучия, пусть ангел - хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6352
Форумная эклектика
Отправлено: 07.01.25 - 11:57
#1525
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6352
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.25 - 12:08
#1526
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6352
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.25 - 15:19
#1527
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abaika95: Можно было бы домыслить что крушение азербайджанского самолёта это заговор авиакомпаний которые так хотели насолить России
Но нет
Все действия российского руководства говорят о том что это именно косяк российских служб.

Vit: Конечно заговор. Красиво получилось. Дроны Зеленского кружат около гражданского самолета вместо того что б Харьков охранять. Ну и дальше все знают. После трагедии все документы уверен у западных спецслужб уже готовы.

Подробнее здесь:

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42809
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.25 - 22:18
#1528
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Армения вступает в ЕС?
Что, опять будет война что ли?
Не понял, она вроде как и не граничит, может шантажирует дебилоида?

[Исправлено: 111, 10.01.2025 - 23:19]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42809
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.25 - 22:21
#1529
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Четко так Америка горит

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42809
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.25 - 22:26
#1530
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Канаде хана, плачущий Трюдо..
Это правда, что все они мечтают стать америкосами?
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