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Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
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Я робот(Пользователи)
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- Сообщений:
- 50891
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 09.01.25 - 13:32
В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у депутата и бывшего первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева, насколько справедливо штрафовать водителей за прогрев машины в зимнее время.
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Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 19:37
Цитата:
Начинаю ещё больше ценить, то, что имею. Щас прям заранее завел дистанционной, на полные десять минут, и с кайфом поеду на работу. Всем посылаю лучи добра
ACROS:
Наверное условие ОДНО: - более ПЯТИ минут,
Наверное условие ОДНО: - более ПЯТИ минут,
Начинаю ещё больше ценить, то, что имею. Щас прям заранее завел дистанционной, на полные десять минут, и с кайфом поеду на работу. Всем посылаю лучи добра
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 19:40
Цитата:
Молодец Абайка, береги мою атмосферу. Ну или плати
abaika95:
Штрафовать надо!
Штрафовать надо!
Молодец Абайка, береги мою атмосферу. Ну или плати
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 20:01
Цитата:
Неа, условий - два.
1- Мотор работает более 5 мин.
2- это кому то помешало.
Заявление ничего не доказывает. Оно лишь предполагает наличие обоих условий
Видео запись автомобиля доказывает только первое условие. Объяснил выше, почему.
Доказательства того, что это кому-то помешало, нужно предоставить отдельно. Иначе любой ушлый адвокат развалит административку.
PS: Для заботы об экологии второго условия в законе вообще быть не должно
[Исправлено: maxsaf, 10.01.2025 - 21:03]
ACROS:
Наверное условие ОДНО: - более ПЯТИ минут
Наверное условие ОДНО: - более ПЯТИ минут
Неа, условий - два.
1- Мотор работает более 5 мин.
2- это кому то помешало.
Заявление ничего не доказывает. Оно лишь предполагает наличие обоих условий
Видео запись автомобиля доказывает только первое условие. Объяснил выше, почему.
Доказательства того, что это кому-то помешало, нужно предоставить отдельно. Иначе любой ушлый адвокат развалит административку.
PS: Для заботы об экологии второго условия в законе вообще быть не должно
[Исправлено: maxsaf, 10.01.2025 - 21:03]
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 20:35
Цитата:
Вряд ли, объяснять чем конкретно помешало и что это "чем" было произведено именно этим автомобилем подателя заявления не станут заставлять.
Цитата:
Верно. Его и не было до недавних поправок. Это или способ отмазаться - " мы чё? Мы ничё, вопросы к "неравнодушным" гражданам"; или способ усидеть на двух стульях - типа в ответ на давление всяких мировых экологов "...вот, смотрите, мы расширили применимость пункта с дворовых территорий или жилых зон, на весь населенный пункт, и дали возможность нашим гражданам активно в эко-борьбе участвовать...(дальше в сторону)...один хрен наши граждане делать этого не будут". На самом деле проблема выеденного яйца не стоит. Эта норма существовала давно. С другой формулировкой, без доп.условия, но существовала. И если её прежде активно не эксплойтили то чего переживать что сейчас начнут?
maxsaf:
Доказательства того, что это кому-то помешало, нужно предоставить отдельно
Доказательства того, что это кому-то помешало, нужно предоставить отдельно
Вряд ли, объяснять чем конкретно помешало и что это "чем" было произведено именно этим автомобилем подателя заявления не станут заставлять.
Цитата:
maxsaf:
Для заботы об экологии второго условия в законе вообще быть не должно
Для заботы об экологии второго условия в законе вообще быть не должно
Верно. Его и не было до недавних поправок. Это или способ отмазаться - " мы чё? Мы ничё, вопросы к "неравнодушным" гражданам"; или способ усидеть на двух стульях - типа в ответ на давление всяких мировых экологов "...вот, смотрите, мы расширили применимость пункта с дворовых территорий или жилых зон, на весь населенный пункт, и дали возможность нашим гражданам активно в эко-борьбе участвовать...(дальше в сторону)...один хрен наши граждане делать этого не будут". На самом деле проблема выеденного яйца не стоит. Эта норма существовала давно. С другой формулировкой, без доп.условия, но существовала. И если её прежде активно не эксплойтили то чего переживать что сейчас начнут?
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 20:48
Цитата:
Рекомендую вам почитать последний сборник поправок в наши пдд. Вот это, ещё не самый "писк". Там местами мысль ни внятно сформулировать ни даже закончить не смогли. Я вам даже сейчас пример приведу одного из "шедевров". у нас сейчас разные правила движения при разных светофорах. Одни для светофоров в которых есть мигающий зеленый и другие для тех в которых его нет.
maxsaf:
В этом тупизм закона.
В этом тупизм закона.
Рекомендую вам почитать последний сборник поправок в наши пдд. Вот это, ещё не самый "писк". Там местами мысль ни внятно сформулировать ни даже закончить не смогли. Я вам даже сейчас пример приведу одного из "шедевров". у нас сейчас разные правила движения при разных светофорах. Одни для светофоров в которых есть мигающий зеленый и другие для тех в которых его нет.
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 20:54
Цитата:
Ну и прекрасно. Обвиняемый не виновен до тех пор, пока вина не доказана, а раз доказывать не заставляют, то и переживать не о чем.
Карачун:
Вряд ли, объяснять чем конкретно помешало и что это "чем" было произведено именно этим автомобилем подателя заявления не станут заставлять.
Вряд ли, объяснять чем конкретно помешало и что это "чем" было произведено именно этим автомобилем подателя заявления не станут заставлять.
Ну и прекрасно. Обвиняемый не виновен до тех пор, пока вина не доказана, а раз доказывать не заставляют, то и переживать не о чем.
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 21:04
Цитата:
Наоборот, именно лёд на лобовухе и спасет от штрафа в итоге:
Цитата:
Карачун:
Если лобовое стекло уже замерзло: механически очищаешь стекло, либо брызжешь "зимней" стеклоочистительной жидкостью и очищаешь его штатными дворниками.
Если лобовое стекло уже замерзло: механически очищаешь стекло, либо брызжешь "зимней" стеклоочистительной жидкостью и очищаешь его штатными дворниками.
Наоборот, именно лёд на лобовухе и спасет от штрафа в итоге:
Цитата:
Как оспорить штраф за прогрев двигателя?
Штраф можно оспорить, если нарушения фактически не было или долгая стоянка была оправданной. Например, автомобиль разгружали, либо в него садился маломобильный пассажир, либо на нем было невозможно ехать (примерзли стеклоочистители, на стекле был лед).
Штраф можно оспорить, если нарушения фактически не было или долгая стоянка была оправданной. Например, автомобиль разгружали, либо в него садился маломобильный пассажир, либо на нем было невозможно ехать (примерзли стеклоочистители, на стекле был лед).
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 21:44
Ну, со льдом пусть попробуют конечно, но "...сначала обеспечивайте возможность безопасного движения потом запускайте двигатель. Сделать это на автомобиле с остановленным двигателем можно? Можно. Всего доброго, пишите письма"
Не знаю, лед это прямо такое "детство". Меня убедит разве что если автор цитируемого текста с такой, на мой взгляд, ерундой дело выиграет. И в сми осветит.
Не знаю, лед это прямо такое "детство". Меня убедит разве что если автор цитируемого текста с такой, на мой взгляд, ерундой дело выиграет. И в сми осветит.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42809
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 22:11
Хм..
Мне хватает две три минуты в лютые морозы, потом потихоньку начинаешь ехать, но когда объявилась жена и еще ребенок, то тут конечно не хватает, особенно если подогрева сидений сзади нет, где сидит она и ребенок и едем с утра в садик..
Раньше бы эту тему о прогреве вообще не замечал, это приходит с возрастом наверно.
Мне хватает две три минуты в лютые морозы, потом потихоньку начинаешь ехать, но когда объявилась жена и еще ребенок, то тут конечно не хватает, особенно если подогрева сидений сзади нет, где сидит она и ребенок и едем с утра в садик..
Раньше бы эту тему о прогреве вообще не замечал, это приходит с возрастом наверно.
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 22:51
Цитата:
111: Раньше бы эту тему о прогреве вообще не замечал, это приходит с возрастом наверно.Когда ставил машину во дворе, пол-года примерно, чтобы не нарушать требование пдд о стоянке в жилой зоне с запущенным двигателем, зимой выходил, очищал стекла если нужно, запускал двигатель и в пределах пяти минут выезжал на дорогу, делал пару кругов вокруг района и возвращался во двор за супругой
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