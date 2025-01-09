Отправлено: - 20:35

maxsaf:

Доказательства того, что это кому-то помешало, нужно предоставить отдельно

maxsaf:

Для заботы об экологии второго условия в законе вообще быть не должно

Цитата:Вряд ли, объяснять чем конкретно помешало и что это "чем" было произведено именно этим автомобилем подателя заявления не станут заставлять.Цитата:Верно. Его и не было до недавних поправок. Это или способ отмазаться - " мы чё? Мы ничё, вопросы к "неравнодушным" гражданам"; или способ усидеть на двух стульях - типа в ответ на давление всяких мировых экологов "...вот, смотрите, мы расширили применимость пункта с дворовых территорий или жилых зон, на весь населенный пункт, и дали возможность нашим гражданам активно в эко-борьбе участвовать...(дальше в сторону)...один хрен наши граждане делать этого не будут". На самом деле проблема выеденного яйца не стоит. Эта норма существовала давно. С другой формулировкой, без доп.условия, но существовала. И если её прежде активно не эксплойтили то чего переживать что сейчас начнут?