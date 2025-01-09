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≡ Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50890
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 09.01.25 - 13:32
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В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у депутата и бывшего первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева, насколько справедливо штрафовать водителей за прогрев машины в зимнее время.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26034
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 19:37
#75
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Цитата:
ACROS:
Наверное условие ОДНО: - более ПЯТИ минут,

Начинаю ещё больше ценить, то, что имею. Щас прям заранее завел дистанционной, на полные десять минут, и с кайфом поеду на работу. Всем посылаю лучи добра :lol: 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26034
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 19:40
#76
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Цитата:
abaika95:
Штрафовать надо!

Молодец Абайка, береги мою атмосферу. Ну или плати :lol:
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