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Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50890
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 09.01.25 - 13:32
В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у депутата и бывшего первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева, насколько справедливо штрафовать водителей за прогрев машины в зимнее время.
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Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 10:58
Цитата:
Только прийдётся доказывать, что все остальные, проезжающие мимо - не мешают. И другие стоящие не мешают. А только стоящая заведённая мешает.
Карачун:
Он заявление в полицию подал, что уже само по-себе означает что молотящее во дворе корыто ему мешает. Выхлопом, шумом уже не важно.
Он заявление в полицию подал, что уже само по-себе означает что молотящее во дворе корыто ему мешает. Выхлопом, шумом уже не важно.
Только прийдётся доказывать, что все остальные, проезжающие мимо - не мешают. И другие стоящие не мешают. А только стоящая заведённая мешает.
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 93
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 10.01.25 - 11:00
А в тех развитых странах, где штрафуют за прогрев двигателя, климат такой же? Резкоконтинентальный и жесткий? Такие же огромные территории стран? С такими же морозами и ветрами в зимнее время? Как штрафы копировать - так развитые страны сразу в пример. Чтобы оттуда копировать меры наказания и взыскания, сначала нужно обеспечить все условия, какие обеспечены там. Вроде прописные истины.
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 11:05
Цитата:
Более того. Из всех знакомых автовладельцев знаю только двоих, у которых хотя бы электрокипятильник вообще есть, даже среди тех, у кого есть доступ к электророзетке. Хотя эта хрень стоит даже не 50 баксов у нас, а и того меньше. И ставится примерно за час собственными силами. Но "нафиг!" платить же надо.
Добринцофф:
у нас такое ещё не скоро будет
у нас такое ещё не скоро будет
Более того. Из всех знакомых автовладельцев знаю только двоих, у которых хотя бы электрокипятильник вообще есть, даже среди тех, у кого есть доступ к электророзетке. Хотя эта хрень стоит даже не 50 баксов у нас, а и того меньше. И ставится примерно за час собственными силами. Но "нафиг!" платить же надо.
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 11:10
Цитата:
Нет. В тексте указанно - стоянка, то есть автомобиль должен при всем этом стоять, при чем дольше пяти минут, если это не связанно с погрузкой-выгрузкой или посадкой-высадкой пассажиров. О проезжающих в тексте нет ни слова. Заявление подать можно, но в законе такого нет, соответственно жалоба автоматически останется без удовлетворения
maxsaf:
Только прийдётся доказывать, что все остальные, проезжающие мимо - не мешают.
Только прийдётся доказывать, что все остальные, проезжающие мимо - не мешают.
Нет. В тексте указанно - стоянка, то есть автомобиль должен при всем этом стоять, при чем дольше пяти минут, если это не связанно с погрузкой-выгрузкой или посадкой-высадкой пассажиров. О проезжающих в тексте нет ни слова. Заявление подать можно, но в законе такого нет, соответственно жалоба автоматически останется без удовлетворения
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 11:15
Цитата:
Штраф будет только при условии - если это кому-то мешает. Стоят два человека, оба записывают машину на видео, 10 минут. Одному она мешает, другому не мешает, просто скучно, решил записать. Значит сам факт записи заведённой машины на видео не доказывает, что это автоматически кому-то должно мешать. Это лишь доказывает, что машина была заведённая, что само по себе нарушением не является.
Карачун:
В тексте указанно - стоянка, то есть автомобиль должен при всем этом стоять, при чем дольше пяти минут, если это не связанно с погрузкой-выгрузкой или посадкой-высадкой пассажиров.
В тексте указанно - стоянка, то есть автомобиль должен при всем этом стоять, при чем дольше пяти минут, если это не связанно с погрузкой-выгрузкой или посадкой-высадкой пассажиров.
Штраф будет только при условии - если это кому-то мешает. Стоят два человека, оба записывают машину на видео, 10 минут. Одному она мешает, другому не мешает, просто скучно, решил записать. Значит сам факт записи заведённой машины на видео не доказывает, что это автоматически кому-то должно мешать. Это лишь доказывает, что машина была заведённая, что само по себе нарушением не является.
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 11:22
Цитата:
Совершенно верно.
Цитата:
Это тоже надо учитывать. Атмосфера то понятно одна на всех, но условия то разные. Где-то на крайнем севере там вообще глушить нельзя, приходится небо коптить 24/7, какие там могут быть штрафы? Я понимаю, если где-то в Греции теплой кто-то завел и тарахтит мотором просто подоставать соседей - за такое можно штрафовать, но когда человек лобовое отогревает 10 минут, чтобы ребенка не сбить или бабулю - ну как за такое штрафовать?
EvilWizard:
сначала нужно обеспечить все условия, какие обеспечены там.
сначала нужно обеспечить все условия, какие обеспечены там.
Совершенно верно.
Цитата:
EvilWizard:
климат такой же? Резкоконтинентальный и жесткий?
климат такой же? Резкоконтинентальный и жесткий?
Это тоже надо учитывать. Атмосфера то понятно одна на всех, но условия то разные. Где-то на крайнем севере там вообще глушить нельзя, приходится небо коптить 24/7, какие там могут быть штрафы? Я понимаю, если где-то в Греции теплой кто-то завел и тарахтит мотором просто подоставать соседей - за такое можно штрафовать, но когда человек лобовое отогревает 10 минут, чтобы ребенка не сбить или бабулю - ну как за такое штрафовать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17404
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 11:46
Да правильная мера
Давно пора
Направлена она явно не на владельцев более менее свежих машин а на владельцев старопердюльных развалюх которые считают что раз купил девятку за три тугрика то он может делать все что хочет и вонять своим выхлопом без трубы во дворе по пол часа газуя в 6 утра
Кому покупают развалюхи сейчас? Правильно молодым пацанам кто таксует или учится ездить,вот пусть их папашки и платят штрафы.
А раз ещё во дворе поставил в двойне штраф, вон парковки и гаражи есть
Нет денег на парковку и гараж-ходи пешком
И проблема с перегрузом машин в городе решена
Штрафовать надо!
Давно пора
Направлена она явно не на владельцев более менее свежих машин а на владельцев старопердюльных развалюх которые считают что раз купил девятку за три тугрика то он может делать все что хочет и вонять своим выхлопом без трубы во дворе по пол часа газуя в 6 утра
Кому покупают развалюхи сейчас? Правильно молодым пацанам кто таксует или учится ездить,вот пусть их папашки и платят штрафы.
А раз ещё во дворе поставил в двойне штраф, вон парковки и гаражи есть
Нет денег на парковку и гараж-ходи пешком
И проблема с перегрузом машин в городе решена
Штрафовать надо!
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 11:54
Цитата:
Иногда стойкое ощущение что люди читать не умеют. Такое подражание кумиру проскальзывает. Для обозначения что она мешает НУЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ в полицию с приложением видеозаписи. Нет заявления - нет наказания и штрафа. Так же точно как за стоянку на детских площадках, так называемых газонах и т.д.
maxsaf:
Значит сам факт записи заведённой машины на видео не доказывает,
Значит сам факт записи заведённой машины на видео не доказывает,
Иногда стойкое ощущение что люди читать не умеют. Такое подражание кумиру проскальзывает. Для обозначения что она мешает НУЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ в полицию с приложением видеозаписи. Нет заявления - нет наказания и штрафа. Так же точно как за стоянку на детских площадках, так называемых газонах и т.д.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6644
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 11:57
А чего сейчас только шум подняли? Статья ПДД старая, ещё с советских времён. Просто сейчас бабушек с смартфонами много и штрафы по сумме такие ,что их тяжело оплатить порой бывает и полицейских сориентировали, что бюджет пополнять надо. Всё дело в сумме штрафа и в том, что действительно непонятно можно машины во дворе оставлять или нет. Раньше, при въезде во двор знак стоял с перечеркнутым глушителем. А по советским нормам на двор из 100 с лишним квартир, полагалось две парковки максимум на 6 машин . Просто их было мало раньше, не купить.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1548
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 11:57
лайфхак - снимай номер с авто и прогревай, для доказательства нарушения нужно указать : время-место-гос.номер, если одного пункта нет - нещитово
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 12:21
Цитата:
Вот так наверное появляются "древние утраченные знания".
Чтобы во время стоянки не замерзало лобовое стекло:
После того как поставил машину на стоянку открываешь двери и проветриваешь салон, чтобы температура воздуха внутри сравнялась с температурой снаружи.
Если лобовое стекло уже замерзло: механически очищаешь стекло, либо брызжешь "зимней" стеклоочистительной жидкостью и очищаешь его штатными дворниками.
Ах, ну да это же надо .опу поднять, пошевелиться и, о ужас!, ещё и подумать.
maxsaf:
, но когда человек лобовое отогревает 10 минут, чтобы ребенка не сбить или бабулю - ну как за такое штрафовать
, но когда человек лобовое отогревает 10 минут, чтобы ребенка не сбить или бабулю - ну как за такое штрафовать
Вот так наверное появляются "древние утраченные знания".
Чтобы во время стоянки не замерзало лобовое стекло:
После того как поставил машину на стоянку открываешь двери и проветриваешь салон, чтобы температура воздуха внутри сравнялась с температурой снаружи.
Если лобовое стекло уже замерзло: механически очищаешь стекло, либо брызжешь "зимней" стеклоочистительной жидкостью и очищаешь его штатными дворниками.
Ах, ну да это же надо .опу поднять, пошевелиться и, о ужас!, ещё и подумать.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10180
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 19:12
Цитата:
Лунфей 3квт-10000тнг,поставил сам примерно за 2 часа.
Карачун:
всех знакомых автовладельцев знаю только двоих, у которых хотя бы электрокипятильник вообще есть, даже среди тех, у кого есть доступ к электророзетке. Хотя эта хрень стоит даже не 50 баксов у нас, а и того меньше. И ставится примерно за час собственными силами.
всех знакомых автовладельцев знаю только двоих, у которых хотя бы электрокипятильник вообще есть, даже среди тех, у кого есть доступ к электророзетке. Хотя эта хрень стоит даже не 50 баксов у нас, а и того меньше. И ставится примерно за час собственными силами.
Лунфей 3квт-10000тнг,поставил сам примерно за 2 часа.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7164
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 10.01.25 - 19:17
Цитата:
Жаль что ОНИ этого не понимают, или вернее: - понимают, но НЕ ХОТЯТ этого делать.
EvilWizard:
Вроде прописные истины.
Вроде прописные истины.
Жаль что ОНИ этого не понимают, или вернее: - понимают, но НЕ ХОТЯТ этого делать.
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 19:27
Цитата:
То есть борьба за экологию тут вообще ни при чем. Но зато если сосед точит зуб - запросто может насолить. В этом тупизм закона.
Карачун:
НУЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ в полицию с приложением видеозаписи. Нет заявления - нет наказания и штрафа.
НУЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ в полицию с приложением видеозаписи. Нет заявления - нет наказания и штрафа.
То есть борьба за экологию тут вообще ни при чем. Но зато если сосед точит зуб - запросто может насолить. В этом тупизм закона.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7164
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 10.01.25 - 19:32
Цитата:
Наверное условие ОДНО: - более ПЯТИ минут, а там какое авто- свежее отвёрточное "алюровское" или советская "шоха" девяностых годов-роли не играет, но скорее всего вы правы: - судебная тяжба - это как дышло-как повернёшь так и вышло. Судился за время агробизнесса несколько раз и знаю что такое судебный процесс - и если адвокат толковый и ушлый и знает все ходы-подходы как к прокурору так и к судье- то затянет процесс на несколько лет и в твою пользу, может даже и закрыть.
Ведь сперва: заява, потом протокол, если не согласен и принципиален, то в суд, если проиграл- аппелляция, потом областной суд и так далее до самого Верховного Суда.
maxsaf:
будет только при условии
будет только при условии
Наверное условие ОДНО: - более ПЯТИ минут, а там какое авто- свежее отвёрточное "алюровское" или советская "шоха" девяностых годов-роли не играет, но скорее всего вы правы: - судебная тяжба - это как дышло-как повернёшь так и вышло. Судился за время агробизнесса несколько раз и знаю что такое судебный процесс - и если адвокат толковый и ушлый и знает все ходы-подходы как к прокурору так и к судье- то затянет процесс на несколько лет и в твою пользу, может даже и закрыть.
Ведь сперва: заява, потом протокол, если не согласен и принципиален, то в суд, если проиграл- аппелляция, потом областной суд и так далее до самого Верховного Суда.
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