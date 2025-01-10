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≡ "Заступился и получил удар ножом" - В убийстве подростка подозревается сожитель его матери в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50890
"Заступился и получил удар ножом" - В убийстве подростка подозревается сожитель его матери в Костанае
Отправлено: 10.01.25 - 16:03
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Данияру Нургалиеву было 16 лет. "По факту убийства полицией начато досудебное расследование, подозреваемый задержан, - сообщили "НГ" в департаменте полиции Костаная. - Предварительно установлено, что задержанный нанёс ножевые ранения погибшему".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3670
Re: "Заступился и получил удар ножом" - В убийстве...
Отправлено: 10.01.25 - 16:03
#1
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//жепартамента полиции//- первую или вторую буквы перепутали?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2462
"Заступился и получил удар ножом" - В убийстве подростка подозревается сожитель его матери в Костанае
Отправлено: 10.01.25 - 16:32
#2
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Цитата:
юля елиссева:
перепутали?

Исправил. Спасибо
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1589
Re: "Заступился и получил удар ножом" - В убийстве...
Отправлено: 10.01.25 - 16:57
#3
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Вот эти мамы тащат в дом весь сброт,а потом такое. А всё почему,а чтобы подруги видели что она не одинокая и у неё есть чмо. Минус 1 комплекс. Пацана жалко.
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