saba: Уже оглядываюсь потихоньку, нет ли сзади дорожки из песка
Рерайт Вашей фразы ИИ
Под вечер жизни, окидывая взглядом пройденный путь, я ощущаю тихий трепет. За спиной, подобно песчаной дорожке, утекают годы, оставляя свой след на лице и душе.
Каждый шаг, словно песчинка, уносит с собой частичку моего бытия. Я оглядываюсь по сторонам, ища следы былой молодости, но нахожу лишь неровности и трещины, прочерченные временем. С каждым новым шагом песок осыпается все быстрее, приближая меня к концу пути.
Я не спешу, наслаждаясь каждым мгновением, что дарит мне судьба. И хотя дорожка сзади становится все короче, я продолжаю идти, храня в памяти все то, что оставило свой отпечаток на моем сердце.
abaika95: Можно было бы домыслить что крушение азербайджанского самолёта это заговор авиакомпаний которые так хотели насолить России Но нет Все действия российского руководства говорят о том что это именно косяк российских служб.
Vit: Конечно заговор. Красиво получилось. Дроны Зеленского кружат около гражданского самолета вместо того что б Харьков охранять. Ну и дальше все знают. После трагедии все документы уверен у западных спецслужб уже готовы.
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