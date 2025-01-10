В ЕС посоветовали авиаперевозчикам не летать в европейскую часть России
Отправлено: 10.01.25 - 12:28
Отмечается, что перевозчики Евросоюза сейчас в Россию не летают, однако советы агентства всё же относятся к части авиационных операторов третьих стран. Рекомендация выпущена до 31 июля, но при определённых условиях может быть пересмотрена ранее. Читать новость
Вот кичились что Россия огромная и всем приходится через нее летать а тут бац одно крушение и Россия уже черная дыра для авиаперевозок.
Можно было бы домыслить что крушение азербайджанского самолёта это заговор авиакомпаний которые так хотели насолить России Но нет Все действия российского руководства говорят о том что это именно косяк российских служб.
Завтра ещё транзит грузов через Россию запретят и вообще весело будет Железный занавес 2.0.
Вот радости Абайке! А про Украину забыл упомянуть, они тоже сбивали и не один. И малазийский Боинг скорей всего тоже их рук дело. Иначе не прятали бы расследование, а заранее назначили виновной Россию.
Ничего вы не понимаете! Виталий говорил, что великим россиянам не нужны авиарейсы в другие страны, особенно в вражеские - Европу и США. Вона ниже по ссылке в видео отмечают, что глубинный народ в глубинках, на каких-то самодельных болотоходах перемещается. Якобы, имеющиеся автомашины не могут по таким дорогам проехать в районный и областной центры. Возможно скоро и почтовые голуби появятся, то ли ещё будет.
Дантист: Вот радости Абайке! А про Украину забыл упомянуть, они тоже сбивали и не один
Не один это сколько? Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем Министр обороны Украины Александр Кузьмук и главком ПВО Украины Владимир Ткачёв принесли извинения за случившееся. Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность Украины за инцидент и отправил в отставку министра обороны[7][8]. Во время расследования были уволены три генерала (в том числе командующий войсками ПВО Украины генерал-полковник Владимир Ткачёв) и ряд старших офицеров Вооружённых сил Украины[9].
В 2003 году Украина подписала с Россией и Израилем межправительственные соглашения о компенсациях родственникам погибших в авиакатастрофе без юридического признания вины.
abaika95: это заговор авиакомпаний которые так хотели насолить России
Конечно заговор. Красиво получилось. Дроны Зеленского кружат около гражданского самолета вместо того что б Харьков охранять. Ну и дальше все знают. После трагедии все документы уверен у западных спецслужб уже готовы.
А прикиньте,когда закончится война и начнётся партизанщина.. Озлобленные украинцы пешком пойдут подрывать и торговые центры и вокзалы с кинотеатрами.. Кошмар будет. Это как в Израиле палестинцы мочат евреев. Так же будет. Такую кашу дед заварил.
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