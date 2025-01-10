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≡ Можно ли лишиться прав, если попытаться догнать виновника ДТП
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50889
Можно ли лишиться прав, если попытаться догнать виновника ДТП
Отправлено: 10.01.25 - 11:26
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Представьте ситуацию, когда вам задели авто, а потом скрылись с места ДТП. Стоит ли пытаться догнать виновника и что за это будет? Ответы на вопросы дали в Комитете административной полиции.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26031
Re: Можно ли лишиться прав, если попытаться догнать виновника...
Отправлено: 10.01.25 - 11:26
#1
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Цитата:
Представьте ситуацию, когда вам задели авто, а потом скрылись с места ДТП. Стоит ли пытаться догнать виновника и что за это будет,

Как такое вообще в голову может прийти за кем то гнаться. Зачем? Страховая все должна покрыть без вопросов, зачем гнаться за кем-то, не понимаю.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
169
Re: Можно ли лишиться прав, если попытаться догнать виновника...
Отправлено: 10.01.25 - 12:02
#2
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Цитата:
maxsaf:

Страховая покроет если есть Каско, а если гпо только, никакая страховая ничего покрывать не будет, если с места дтп другой участник свалил.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15914
Re: Можно ли лишиться прав, если попытаться догнать виновника...
Отправлено: 10.01.25 - 14:24
#3
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Тут не все варианты указаны.
Если вы тоже плюнув, решили уехать с места ДТП. (например не большая царапина) постеснялась звонить. И тд.

Вечером к вам может заявится полиция с заявлением от другого автомобиля. Он вас опередил и первый накал заявку что это вы уехали с места ДТП.

Но а потом доказывайте что вы не верблюд.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6644
Можно ли лишиться прав, если попытаться догнать виновника ДТП
Отправлено: 10.01.25 - 14:55
#4
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Цитата:
Vit:
что вы не верблюд

Тоже знаю такой случай.
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