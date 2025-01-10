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Дантист:

Вот радости Абайке! А про Украину забыл упомянуть, они тоже сбивали и не один

Цитата:Не один это сколько?Катастрофа Ту-154 над Чёрным моремМинистр обороны Украины Александр Кузьмук и главком ПВО Украины Владимир Ткачёв принесли извинения за случившееся. Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность Украины за инцидент и отправил в отставку министра обороны[7][8]. Во время расследования были уволены три генерала (в том числе командующий войсками ПВО Украины генерал-полковник Владимир Ткачёв) и ряд старших офицеров Вооружённых сил Украины[9].В 2003 году Украина подписала с Россией и Израилем межправительственные соглашения о компенсациях родственникам погибших в авиакатастрофе без юридического признания вины.