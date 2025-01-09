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≡ Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50887
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 09.01.25 - 13:32
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В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у депутата и бывшего первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева, насколько справедливо штрафовать водителей за прогрев машины в зимнее время.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26031
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 10:58
#60
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Цитата:
Карачун:
Он заявление в полицию подал, что уже само по-себе означает что молотящее во дворе корыто ему мешает. Выхлопом, шумом уже не важно.

Только прийдётся доказывать, что все остальные, проезжающие мимо - не мешают. И другие стоящие не мешают. А только стоящая заведённая мешает.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
93
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 10.01.25 - 11:00
#61
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А в тех развитых странах, где штрафуют за прогрев двигателя, климат такой же? Резкоконтинентальный и жесткий? Такие же огромные территории стран? С такими же морозами и ветрами в зимнее время? Как штрафы копировать - так развитые страны сразу в пример. Чтобы оттуда копировать меры наказания и взыскания, сначала нужно обеспечить все условия, какие обеспечены там. Вроде прописные истины.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1236
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 11:05
#62
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Цитата:
Добринцофф:
у нас такое ещё не скоро будет

Более того. Из всех знакомых автовладельцев знаю только двоих, у которых хотя бы электрокипятильник вообще есть, даже среди тех, у кого есть доступ к электророзетке. Хотя эта хрень стоит даже не 50 баксов у нас, а и того меньше. И ставится примерно за час собственными силами. Но "нафиг!" платить же надо.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1236
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 11:10
#63
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Цитата:
maxsaf:
Только прийдётся доказывать, что все остальные, проезжающие мимо - не мешают.

Нет. В тексте указанно - стоянка, то есть автомобиль должен при всем этом стоять, при чем дольше пяти минут, если это не связанно с погрузкой-выгрузкой или посадкой-высадкой пассажиров. О проезжающих в тексте нет ни слова. Заявление подать можно, но в законе такого нет, соответственно жалоба автоматически останется без удовлетворения
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26031
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 11:15
#64
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Цитата:
Карачун:
В тексте указанно - стоянка, то есть автомобиль должен при всем этом стоять, при чем дольше пяти минут, если это не связанно с погрузкой-выгрузкой или посадкой-высадкой пассажиров.

Штраф будет только при условии - если это кому-то мешает. Стоят два человека, оба записывают машину на видео, 10 минут. Одному она мешает, другому не мешает, просто скучно, решил записать. Значит сам факт записи заведённой машины на видео не доказывает, что это автоматически кому-то должно мешать. Это лишь доказывает, что машина была заведённая, что само по себе нарушением не является.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26031
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 11:22
#65
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Цитата:
EvilWizard:
сначала нужно обеспечить все условия, какие обеспечены там.

Совершенно верно.

Цитата:
EvilWizard:
климат такой же? Резкоконтинентальный и жесткий?

Это тоже надо учитывать. Атмосфера то понятно одна на всех, но условия то разные. Где-то на крайнем севере там вообще глушить нельзя, приходится небо коптить 24/7, какие там могут быть штрафы? Я понимаю, если где-то в Греции теплой кто-то завел и тарахтит мотором просто подоставать соседей - за такое можно штрафовать, но когда человек лобовое отогревает 10 минут, чтобы ребенка не сбить или бабулю - ну как за такое штрафовать?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17397
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 11:46
#66
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Да правильная мера
Давно пора

Направлена она явно не на владельцев более менее свежих машин а на владельцев старопердюльных развалюх которые считают что раз купил девятку за три тугрика то он может делать все что хочет и вонять своим выхлопом без трубы во дворе по пол часа газуя в 6 утра

Кому покупают развалюхи сейчас? Правильно молодым пацанам кто таксует или учится ездить,вот пусть их папашки и платят штрафы.
А раз ещё во дворе поставил в двойне штраф, вон парковки и гаражи есть
Нет денег на парковку и гараж-ходи пешком
И проблема с перегрузом машин в городе решена

Штрафовать надо!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1236
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 11:54
#67
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Цитата:
maxsaf:
Значит сам факт записи заведённой машины на видео не доказывает,

Иногда стойкое ощущение что люди читать не умеют. Такое подражание кумиру проскальзывает. Для обозначения что она мешает НУЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ в полицию с приложением видеозаписи. Нет заявления - нет наказания и штрафа. Так же точно как за стоянку на детских площадках, так называемых газонах и т.д.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6642
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 11:57
#68
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А чего сейчас только шум подняли? Статья ПДД старая, ещё с советских времён. Просто сейчас бабушек с смартфонами много и штрафы по сумме такие ,что их тяжело оплатить порой бывает и полицейских сориентировали, что бюджет пополнять надо. Всё дело в сумме штрафа и в том, что действительно непонятно можно машины во дворе оставлять или нет. Раньше, при въезде во двор знак стоял с перечеркнутым глушителем. А по советским нормам на двор из 100 с лишним квартир, полагалось две парковки максимум на 6 машин . Просто их было мало раньше, не купить.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1548
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 10.01.25 - 11:57
#69
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лайфхак - снимай номер с авто и прогревай, для доказательства нарушения нужно указать : время-место-гос.номер, если одного пункта нет - нещитово :-)
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