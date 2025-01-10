Отправлено: - 11:26

Представьте ситуацию, когда вам задели авто, а потом скрылись с места ДТП. Стоит ли пытаться догнать виновника и что за это будет,

Цитата:Как такое вообще в голову может прийти за кем то гнаться. Зачем? Страховая все должна покрыть без вопросов, зачем гнаться за кем-то, не понимаю.