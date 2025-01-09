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Карачун:

Он заявление в полицию подал, что уже само по-себе означает что молотящее во дворе корыто ему мешает. Выхлопом, шумом уже не важно.

Цитата:Только прийдётся доказывать, что все остальные, проезжающие мимо - не мешают. И другие стоящие не мешают. А только стоящая заведённая мешает.