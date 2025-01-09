Отправлено: - 19:38

maxsaf:

Спорное утверждение. У нас в Канаде я про такие ограничения вообще не слыхал

maxsaf:

Все машины, которыми я владел или владею на данный момент, имеют систему "удаленный старт", которая рассчитана на 10 минут.

Цитата:Вы не в скворечнике,а у себя на ранчо живёте,понятное дело всем соседям всё равно сколько времени греется авто.Цитата:У меня на 20 минут стоит,но на свой парковке в ЗТБ,тут то же всем пофиг кто чего и сколько греет.А вот когда во дворе многоэтажки штук 20 авто одновременно начнут прогреваться днём и ночью,да ещё если под окнами первых этажей ,то я бы и сам таких сдал с удовольствием.