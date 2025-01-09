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Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50885
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 09.01.25 - 13:32
В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у депутата и бывшего первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева, насколько справедливо штрафовать водителей за прогрев машины в зимнее время.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 604
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 09.01.25 - 13:32
Друзьям АЭС, а врагам штраф за 6 минут прогрева.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1945
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 09.01.25 - 17:14
В своём стремлении сдирать с "цивилизованных" стран, всё, что позволяет поглубже залезть в карман народу, наши чиновники начисто забыли, в каких климатических условиях живут те "цивилизованные", и в каких - мы. И последствия езды на непрогретом двигателе они тоже не учитывают.
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 09.01.25 - 17:34
Каждый вносимый в Мажилис законопроект - будь это нормы Адм.Кодекса или же другое какое то правило:- имеет СВОЕГО автора, ну или группу РАЗРАБОТЧИКОВ.
Народ - ДОЛЖЕН знать имена "героев" , да и сами эти герои" - элементарно ОТВЕЧАТЬ за свои разработки.
Величины суммы штрафов не влияют на их КАЧЕСТВО - то есть - каждый год количество нарушении почему то - РАСТЁТ, несмотря на ДРАКОНОВСКИЕ размеры штрафов, хотя по логике ИНИЦИАТОРОВ увеличения суммы штрафов- это должно работать на снижение количества нарушении.
Тут как у Василий Ивановича: - два ПУТЯ- профилактика правонарушении или элементарное ПОПОЛНЕНИЕ бюджета, которое просто скрыто ГРОМКИМ названием - БЕЗОПАСНОСТЬ граждан.
Я склонен думать что - ВТОРОЕ, тем более что КАРАЮЩИМ органам МВД на местах ДОВЕДЁН план по пополнению бюджета, и если бы они были эти органы МВД были - ПРОФИЛАКТИРУЮЩИМИ - то была бы система предупреждении предотвращении нарушении, и только потом штрафы как при Союзе ( если кто помнит- талон с тремя дырками и так далее). И суммы штрафов наверное- лоббируют представители правоохранительных органов в представительской власти, для ВЫПОЛНЕНИЯ своей части пополнения бюджета.
Об этом говорят цифры: 142 000 000 000 тенге штрафов в прошлом году и 220 000 000 000 тенге штрафов в этом году.
Цитата:
Народ - ДОЛЖЕН знать имена "героев" , да и сами эти герои" - элементарно ОТВЕЧАТЬ за свои разработки.
Величины суммы штрафов не влияют на их КАЧЕСТВО - то есть - каждый год количество нарушении почему то - РАСТЁТ, несмотря на ДРАКОНОВСКИЕ размеры штрафов, хотя по логике ИНИЦИАТОРОВ увеличения суммы штрафов- это должно работать на снижение количества нарушении.
Тут как у Василий Ивановича: - два ПУТЯ- профилактика правонарушении или элементарное ПОПОЛНЕНИЕ бюджета, которое просто скрыто ГРОМКИМ названием - БЕЗОПАСНОСТЬ граждан.
Я склонен думать что - ВТОРОЕ, тем более что КАРАЮЩИМ органам МВД на местах ДОВЕДЁН план по пополнению бюджета, и если бы они были эти органы МВД были - ПРОФИЛАКТИРУЮЩИМИ - то была бы система предупреждении предотвращении нарушении, и только потом штрафы как при Союзе ( если кто помнит- талон с тремя дырками и так далее). И суммы штрафов наверное- лоббируют представители правоохранительных органов в представительской власти, для ВЫПОЛНЕНИЯ своей части пополнения бюджета.
Об этом говорят цифры: 142 000 000 000 тенге штрафов в прошлом году и 220 000 000 000 тенге штрафов в этом году.
Цитата:
Артем Марусич:
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1226
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 09.01.25 - 17:47
Удивительно, этот пункт в пдд, "запрещена стоянка с работающим двигателем в, ранее - жилой зоне без оговорок, теперь - населенном пункте если это создает неудобство жителям" существует со "времен Очакова и покоренья Крыма". Но только сейчас граждане автолюбители дружно стали недовольны этим пунктом.
То есть получается что прежде они игнорировали это требование правил? Но при этом, по их же мнению, гос.управление, вообще чиновничество должно соблюдать все нормы законов, бюджет не разворовывать, взятки не брать.
У меня один вопрос - с х....чего бы вдруг?
То есть получается что прежде они игнорировали это требование правил? Но при этом, по их же мнению, гос.управление, вообще чиновничество должно соблюдать все нормы законов, бюджет не разворовывать, взятки не брать.
У меня один вопрос - с х....чего бы вдруг?
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 09.01.25 - 18:09
Цитата:
В принципе для двигателя 5 минут вполне хватит,для того что бы безболезненно начать движение,а дальше не гнать, а потихоньку ехать пусть грееся на ходу.
Цитата:
В цивилизованных странах,автомобиль давно не роскошь,а кусок железа,поэтому само собой экология будет на первом месте.
Skeptic:
И последствия езды на непрогретом двигателе они тоже не учитывают.
И последствия езды на непрогретом двигателе они тоже не учитывают.
В принципе для двигателя 5 минут вполне хватит,для того что бы безболезненно начать движение,а дальше не гнать, а потихоньку ехать пусть грееся на ходу.
Цитата:
Skeptic:
сдирать с "цивилизованных" стран
сдирать с "цивилизованных" стран
В цивилизованных странах,автомобиль давно не роскошь,а кусок железа,поэтому само собой экология будет на первом месте.
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 09.01.25 - 19:05
Цитата:
Всё верно: прогретое масло двигателя, это не вся машина - есть ещё и коробка и мосты которые надо прогреть именно на малом ходу.
Цитата:
Да, и у нас вроде тоже уже не роскошь- почти в каждом дворе в деревне стоит машина, есть и по две и по три- вопрос в возрасте и марки авто.
Новых конечно- маловато: большинство - поддержанные - чисто для работы.
А, так даже и лошадей и КРС пасут на машинах.
Добринцофф:
потихоньку ехать пусть грееся на ходу.
потихоньку ехать пусть грееся на ходу.
Всё верно: прогретое масло двигателя, это не вся машина - есть ещё и коробка и мосты которые надо прогреть именно на малом ходу.
Цитата:
Добринцофф:
давно не роскошь
давно не роскошь
Да, и у нас вроде тоже уже не роскошь- почти в каждом дворе в деревне стоит машина, есть и по две и по три- вопрос в возрасте и марки авто.
Новых конечно- маловато: большинство - поддержанные - чисто для работы.
А, так даже и лошадей и КРС пасут на машинах.
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 09.01.25 - 19:19
Цитата:
Спорное утверждение. У нас в Канаде я про такие ограничения вообще не слыхал. Все машины, которыми я владел или владею на данный момент, имеют систему "удаленный старт", которая рассчитана на 10 минут. За это время двигатель прогревается до рабочей температуры, пяти минут не достаточно в 30 градусные морозы.
Такие же нормы действуют, поверьте мне, и в развитых странах"
Спорное утверждение. У нас в Канаде я про такие ограничения вообще не слыхал. Все машины, которыми я владел или владею на данный момент, имеют систему "удаленный старт", которая рассчитана на 10 минут. За это время двигатель прогревается до рабочей температуры, пяти минут не достаточно в 30 градусные морозы.
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 09.01.25 - 19:38
Цитата:
Вы не в скворечнике,а у себя на ранчо живёте,понятное дело всем соседям всё равно сколько времени греется авто.
Цитата:
У меня на 20 минут стоит,но на свой парковке в ЗТБ,тут то же всем пофиг кто чего и сколько греет.А вот когда во дворе многоэтажки штук 20 авто одновременно начнут прогреваться днём и ночью,да ещё если под окнами первых этажей ,то я бы и сам таких сдал с удовольствием.
maxsaf:
Спорное утверждение. У нас в Канаде я про такие ограничения вообще не слыхал
Спорное утверждение. У нас в Канаде я про такие ограничения вообще не слыхал
Вы не в скворечнике,а у себя на ранчо живёте,понятное дело всем соседям всё равно сколько времени греется авто.
Цитата:
maxsaf:
Все машины, которыми я владел или владею на данный момент, имеют систему "удаленный старт", которая рассчитана на 10 минут.
Все машины, которыми я владел или владею на данный момент, имеют систему "удаленный старт", которая рассчитана на 10 минут.
У меня на 20 минут стоит,но на свой парковке в ЗТБ,тут то же всем пофиг кто чего и сколько греет.А вот когда во дворе многоэтажки штук 20 авто одновременно начнут прогреваться днём и ночью,да ещё если под окнами первых этажей ,то я бы и сам таких сдал с удовольствием.
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 09.01.25 - 19:45
Цитата:
Это ИХ стандартная и традиционная ОТМАЗКА - когда надо внедрить что НЕХОРОШЕЕ для народа, но НУЖНОЕ им, особенно если это касается денежного вопроса.
maxsaf:
Спорное утверждение.
Спорное утверждение.
Это ИХ стандартная и традиционная ОТМАЗКА - когда надо внедрить что НЕХОРОШЕЕ для народа, но НУЖНОЕ им, особенно если это касается денежного вопроса.
Re: Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев...
Отправлено: 09.01.25 - 22:42
Я спросил у ИИ (у трёх разных) про заводские настройки дистанционного старта, они все колеблются от 10 минут до 15 для бензиновых двигателей. 5 минут это издевательство над людьми и автомобилями. За это время даже лобовое стекло не успевает отогревается, а это намного больший риск. И пусть идут лесом любители жить с окнами нараспашку, зимой. И те, кто решил, что 5 минут достаточно - вы не правы, и точка. Подтверждено и доказано несколькими LLMками. Можете сами проверить.
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