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Процедура формирования нового Общественного совета началась в Костанайской области
Процедура формирования нового Общественного совета началась в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50885
Процедура формирования нового Общественного совета началась в Костанайской области
Отправлено: 09.01.25 - 16:20
22 февраля 2025 года истекут полномочия совета, который действует последние три года. А 6 января была сформирована рабочая группа, члены которой будут проверять документы претендентов на места в новом Общественном совете, вести с ними собеседования. Кто попал в число отборщиков?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17393
Re: Процедура формирования нового Общественного совета началась...
Отправлено: 09.01.25 - 16:20
что сделал этот совет за три года? кто слышал о его деятельности вообще? нафига он нужен если есть маслихат областной где те же самые дяденьки и тётеньки собираются и ниче не могут? в маслихате ниче не могут только лоббируют свои НПО и ИП а тут для вида сидят типа дофига пи***ельные? мало того что все с костаная так еще ни одного рабочего или разнорабочего из народа не представлено. Все какието подвластные журналисты, чиновники и партийцы, собрались друг с другом пообщались-вот и день прошел
давайте еще совет совета создадим. Туда чиновников также наберем и журналистов из провластных газет
пусть собираются пообщаться
им же больше негде
давайте еще совет совета создадим. Туда чиновников также наберем и журналистов из провластных газет
пусть собираются пообщаться
им же больше негде
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7155
Re: Процедура формирования нового Общественного совета началась...
Отправлено: 09.01.25 - 16:27
Цитата:
Согласен и таких много: - нафига нужен кулибаевский и воровской НПП "Атамекен" если при акиматах есть отделы предпринимательства;
нафига нужен это ОБЩЕСТВЕННЫЙ Совет если при акиматах есть точно такой же ОБЩЕСТВЕННЫЙ маслихат;
нафига нужен общественный курултай, когда есть ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ Мажилис.
abaika95:
нафига он нужен
нафига он нужен
Согласен и таких много: - нафига нужен кулибаевский и воровской НПП "Атамекен" если при акиматах есть отделы предпринимательства;
нафига нужен это ОБЩЕСТВЕННЫЙ Совет если при акиматах есть точно такой же ОБЩЕСТВЕННЫЙ маслихат;
нафига нужен общественный курултай, когда есть ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ Мажилис.
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 92
Re: Процедура формирования нового Общественного совета началась...
Отправлено: 09.01.25 - 16:38
Абсолютно бесполезный и совершенно ненужный совещательно-болталогический придаток. Проблема появления этих всех псевдо советов в отсутствии реально работающих маслихатов, не являющихся подстилками акиматов. Так они решили в своё время ввести эти советы, для некой конкуренции маслихатам и оживления работы последних, и эти советы в итоге, о чудо, опять стали забивать всякими проакиматовскими кандидатами.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 597
Re: Процедура формирования нового Общественного совета началась...
Отправлено: 09.01.25 - 20:09
Общественный совет-это представители разных слоев населения, а не от партий, дипломатов, депутатов, не представители государственной исполнительной власти, не государственные учреждения, не отделы образования, здравоохранения, чтобы члены Совета могли выразить волю населения от имени общества перед государственными органами, перед акимами всех уровней, депутатами городов, области, депутатами Парламента от Костанайской области через контроль над их актами и решениями! Член Общественного совета должен быть юридически грамотным, примерно на уровне адвоката, юриста со стажем выше 5-лет практической работы, хорошо,разбирающимся в экономике, реально знающим проблемы региона, а не болтун по натуре, и обещалкин! И о чем будут рассуждать прозаседавшиеся болтуны: Кому в Костанайской области жить хорошо? Все это уже знают. Маслихаты, всех уровней, которые обязаны представлять интересы населения региона путем контроля деятельности исполнительной власти, ничего толком не сделали и видимо представлять интересы граждан области не будут, в силу некомпетентности, безграмотности, за исключением некоторых! Горло драть может любой, а реально обязать чиновников бездельников через ответственность может не каждый! Поэтому сейчас форумчане дают реальную картину бесполезности общественного совета, который не будет иметь реальных рычагов давления на прозаседавшихся! Общественный совет-это выразитель интересов народа путем общественного обсуждения актов и решений органов исполнительной власти, местного государственного управления, государственных учреждений, типа медицинских, субъектов квазигосударственного сектора, организаций образования и других учреждений, при этом совет будет иметь право проводить общественную экспертизу путем оценки актов и решений, затрагивающих законные интересы неограниченного круга лиц, в том числе и иностранцев, имеющих вид на жительство! Также, если Совет будет проводить наблюдение, типа контроля за ходом деятельности вышеназванных объектов по исполнению актов и решений, затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц. Затем по результатам Совет может вынести итоговый документ в виде предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих нарушениям, выявленным в ходе общественной деятельности (контроля). И самое главное этот итоговый документ должен являться обязательным для рассмотрения вышеназванными гос. органами и другими. Если этого не будет, то это просто фарс и игра в демократию и явное неисполнение ч.1 ст.3 Конституции РК! Ведь государственная власть осуществляется народом непосредственно, как гласит в ст.3 Конституции РК. Непосредственное осуществление народом власти происходит путем республиканского референдума, которого практически за 34 года года независимости не было, кроме Возведения АЭС и путем участия в выборах Президента и депутатов Мажилиса, маслихатов и т.д. Народ делегирует власть государственным органам, которая не успевает выполнить их законные интересы!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 350
Процедура формирования нового Общественного совета началась в Костанайской области
Отправлено: 09.01.25 - 21:06
Цитата:
Вот что делает промт ....творящий с текстом Абике
Цитата:
[Исправлено: simkst, 09.01.2025 - 22:07]
абике:
абике
абике
Вот что делает промт ....творящий с текстом Абике
Цитата:
Роль и состав Общественного совета
Общественный совет — это представители разных слоев населения, а не от партий, дипломатов, депутатов, не представители государственной исполнительной власти, не государственные учреждения, не отделы образования, здравоохранения, чтобы члены Совета могли выразить волю населения от имени общества перед государственными органами, перед акимами всех уровней, депутатами городов, области, депутатами Парламента от Костанайской области через контроль над их актами и решениями!
Требования к членам Общественного совета
Член Общественного совета должен быть юридически грамотным, примерно на уровне адвоката, юриста со стажем выше 5-лет практической работы, хорошо разбирающимся в экономике, реально знающим проблемы региона, а не болтун по натуре, и обещалкин! И о чем будут рассуждать прозаседавшиеся болтуны: Кому в Костанайской области жить хорошо? Все это уже знают.
Неэффективность Маслихатов
Маслихаты всех уровней, которые обязаны представлять интересы населения региона путем контроля деятельности исполнительной власти, ничего толком не сделали и видимо представлять интересы граждан области не будут, в силу некомпетентности, безграмотности, за исключением некоторых! Горло драть может любой, а реально обязать чиновников бездельников через ответственность может не каждый!
Реальная картина бесполезности Общественного совета
Поэтому сейчас форумчане дают реальную картину бесполезности Общественного совета, который не будет иметь реальных рычагов давления на прозаседавшихся! Общественный совет — это выразитель интересов народа путем общественного обсуждения актов и решений органов исполнительной власти, местного государственного управления, государственных учреждений, типа медицинских, субъектов квазигосударственного сектора, организаций образования и других учреждений. При этом совет будет иметь право проводить общественную экспертизу путем оценки актов и решений, затрагивающих законные интересы неограниченного круга лиц, в том числе и иностранцев, имеющих вид на жительство!
Обязанности Общественного совета
Также, если Совет будет проводить наблюдение, типа контроля за ходом деятельности вышеназванных объектов по исполнению актов и решений, затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц. Затем по результатам Совет может вынести итоговый документ в виде предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих нарушениям, выявленным в ходе общественной деятельности (контроля). И самое главное, этот итоговый документ должен являться обязательным для рассмотрения вышеназванными гос. органами и другими.
Законодательные основы и демократический процесс
Если этого не будет, то это просто фарс и игра в демократию и явное неисполнение ч.1 ст.3 Конституции РК! Ведь государственная власть осуществляется народом непосредственно, как гласит в ст.3 Конституции РК. Непосредственное осуществление народом власти происходит путем республиканского референдума, которого практически за 34 года независимости не было, кроме Возведения АЭС и путем участия в выборах Президента и депутатов Мажилиса, маслихатов и т.д. Народ делегирует власть государственным органам, которая не успевает выполнить их законные интересы!
Общественный совет — это представители разных слоев населения, а не от партий, дипломатов, депутатов, не представители государственной исполнительной власти, не государственные учреждения, не отделы образования, здравоохранения, чтобы члены Совета могли выразить волю населения от имени общества перед государственными органами, перед акимами всех уровней, депутатами городов, области, депутатами Парламента от Костанайской области через контроль над их актами и решениями!
Требования к членам Общественного совета
Член Общественного совета должен быть юридически грамотным, примерно на уровне адвоката, юриста со стажем выше 5-лет практической работы, хорошо разбирающимся в экономике, реально знающим проблемы региона, а не болтун по натуре, и обещалкин! И о чем будут рассуждать прозаседавшиеся болтуны: Кому в Костанайской области жить хорошо? Все это уже знают.
Неэффективность Маслихатов
Маслихаты всех уровней, которые обязаны представлять интересы населения региона путем контроля деятельности исполнительной власти, ничего толком не сделали и видимо представлять интересы граждан области не будут, в силу некомпетентности, безграмотности, за исключением некоторых! Горло драть может любой, а реально обязать чиновников бездельников через ответственность может не каждый!
Реальная картина бесполезности Общественного совета
Поэтому сейчас форумчане дают реальную картину бесполезности Общественного совета, который не будет иметь реальных рычагов давления на прозаседавшихся! Общественный совет — это выразитель интересов народа путем общественного обсуждения актов и решений органов исполнительной власти, местного государственного управления, государственных учреждений, типа медицинских, субъектов квазигосударственного сектора, организаций образования и других учреждений. При этом совет будет иметь право проводить общественную экспертизу путем оценки актов и решений, затрагивающих законные интересы неограниченного круга лиц, в том числе и иностранцев, имеющих вид на жительство!
Обязанности Общественного совета
Также, если Совет будет проводить наблюдение, типа контроля за ходом деятельности вышеназванных объектов по исполнению актов и решений, затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц. Затем по результатам Совет может вынести итоговый документ в виде предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих нарушениям, выявленным в ходе общественной деятельности (контроля). И самое главное, этот итоговый документ должен являться обязательным для рассмотрения вышеназванными гос. органами и другими.
Законодательные основы и демократический процесс
Если этого не будет, то это просто фарс и игра в демократию и явное неисполнение ч.1 ст.3 Конституции РК! Ведь государственная власть осуществляется народом непосредственно, как гласит в ст.3 Конституции РК. Непосредственное осуществление народом власти происходит путем республиканского референдума, которого практически за 34 года независимости не было, кроме Возведения АЭС и путем участия в выборах Президента и депутатов Мажилиса, маслихатов и т.д. Народ делегирует власть государственным органам, которая не успевает выполнить их законные интересы!
[Исправлено: simkst, 09.01.2025 - 22:07]
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