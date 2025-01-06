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≡ Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей "НГ". О чем вы хотите его спросить?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50885
Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей "НГ". О чем вы хотите его спросить?
Отправлено: 06.01.25 - 15:49
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Доктор исторических наук, автор более 200 научных публикаций профессор Абиль стал известен инициативной перевода всех регионов Казахстана в единый часовой пояс. Вы можете задать учёному и политику вопрос до полудня 7 января в комментариях.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1626
Re: Депутат мажилиса Еркин Абиль ответит на вопросы читателей...
Отправлено: 09.01.25 - 20:24
#30
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Гафуров, не тратьте время
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