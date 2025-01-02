НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Все об ИИ
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить Новый топик
Куратор темы: maxsaf
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26002
Все об ИИ
Отправлено: 02.01.25 - 10:32
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
simkst:
интересно

GPT4o PRO тоже прикольная в голосовом режиме, хочется разговаривать с ней долго, умеет заинтересовать и затянуть.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26002
Все об ИИ
Отправлено: 02.01.25 - 10:34
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
simkst:
Эта пара в бесплатном доступе ( вчера юзал )

Ллама тоже в опенсорсе, их можно локально на компе с мощной видеокартой запускать, в режиме "параноик".
Скачал, установил, отключился от интернета, задал свои секретные вопросы, отформатировал диск.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6348
Все об ИИ
Отправлено: 03.01.25 - 12:22
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Скачал, установил, отключился от интернета, задал свои секретные вопросы, отформатировал диск.


Конспиратор, однако :lol: :lol: :lol: .
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
350
Все об ИИ
Отправлено: 09.01.25 - 20:07
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Текст уважаемого Цитата:
абике


Цитата:
Да! Автор прав, поскольку в какой-то части справедливость мы видели при социализме, а сейчас при народившемся капитализме этого нет! Только в справедливом обществе, где царит Закон и порядок, нужно тщательное выявление и отбор талантов, особенно по научно-технической части, а не в области демагогии, плюрализма, философии, демократии! Все сейчас понимают, кто сотворил мир, людей, деньги, войны, кто принудил соблюдать религию, основанную на обычаях человеческих особей, все знают, что такое мифы, басни, сказки, все знают, для чего существует политика, типа народ и партия едины! Поэтому в гос-ве, которое борется с коррупцией ввиде штрафа или максимальный срок до 12 лет, никогда факты изложенные в вашей статье, не реализуются! Сначала, в стране, нужно восстановить справедливость, основанную на Законе и навести порядок во всех структурах, при этом ввести жесткое наказание к коррупционерам, которые своими преступными действиями не дают развиваться гос-ву, чтобы оно гордилось своими достижениями в области науки и техники! Поэтому у нас при отсутствии справедливости, безответственности, явном саботаже, в гос-ве все чужое, купленное или привезенное, потому что коррупционеры своими действиями и бездействиями сдерживали и сдерживают рост справедливости в стране, нарушая законы страны и отрицая порядок, ответственность за содеянное! Вы правы " Нужен хирургический радикализм!" Без него никак! Сколько не говори халва, во рту слаще не станет!

Источник:


Возмущались , что текст сложно читать

Короч вот вариант отредактированный ИИ


Абике , если авторские права нарушены - маякните .Сразу удалю


Справедливость при социализме и капитализме

Да! Автор прав, поскольку в какой-то части справедливость мы видели при социализме, а сейчас при народившемся капитализме этого нет! Только в справедливом обществе, где царит Закон и порядок, нужно тщательное выявление и отбор талантов, особенно по научно-технической части, а не в области демагогии, плюрализма, философии, демократии!

Понимание мира и религии

Все сейчас понимают, кто сотворил мир, людей, деньги, войны, кто принудил соблюдать религию, основанную на обычаях человеческих особей, все знают, что такое мифы, басни, сказки, все знают, для чего существует политика, типа народ и партия едины!

Борьба с коррупцией

Поэтому в гос-ве, которое борется с коррупцией ввиде штрафа или максимальный срок до 12 лет, никогда факты изложенные в вашей статье, не реализуются! Сначала, в стране, нужно восстановить справедливость, основанную на Законе и навести порядок во всех структурах, при этом ввести жесткое наказание к коррупционерам, которые своими преступными действиями не дают развиваться гос-ву, чтобы оно гордилось своими достижениями в области науки и техники!

Проблемы отсутствия справедливости

Поэтому у нас при отсутствии справедливости, безответственности, явном саботаже, в гос-ве все чужое, купленное или привезенное, потому что коррупционеры своими действиями и бездействиями сдерживали и сдерживают рост справедливости в стране, нарушая законы страны и отрицая порядок, ответственность за содеянное!

Необходимость радикальных мер

Вы правы "Нужен хирургический радикализм!" Без него никак! Сколько не говори халва, во рту слаще не станет!

[Исправлено: simkst, 09.01.2025 - 21:56]
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS