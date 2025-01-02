Отправлено: - 20:07

абике





Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=1073185&topic_id=52811&forumid=1#1073185 Да! Автор прав, поскольку в какой-то части справедливость мы видели при социализме, а сейчас при народившемся капитализме этого нет! Только в справедливом обществе, где царит Закон и порядок, нужно тщательное выявление и отбор талантов, особенно по научно-технической части, а не в области демагогии, плюрализма, философии, демократии! Все сейчас понимают, кто сотворил мир, людей, деньги, войны, кто принудил соблюдать религию, основанную на обычаях человеческих особей, все знают, что такое мифы, басни, сказки, все знают, для чего существует политика, типа народ и партия едины! Поэтому в гос-ве, которое борется с коррупцией ввиде штрафа или максимальный срок до 12 лет, никогда факты изложенные в вашей статье, не реализуются! Сначала, в стране, нужно восстановить справедливость, основанную на Законе и навести порядок во всех структурах, при этом ввести жесткое наказание к коррупционерам, которые своими преступными действиями не дают развиваться гос-ву, чтобы оно гордилось своими достижениями в области науки и техники! Поэтому у нас при отсутствии справедливости, безответственности, явном саботаже, в гос-ве все чужое, купленное или привезенное, потому что коррупционеры своими действиями и бездействиями сдерживали и сдерживают рост справедливости в стране, нарушая законы страны и отрицая порядок, ответственность за содеянное! Вы правы " Нужен хирургический радикализм!" Без него никак! Сколько не говори халва, во рту слаще не станет!Источник:

[Исправлено: simkst, 09.01.2025 - 21:56]

Текст уважаемого Цитата:Цитата:Возмущались , что текст сложно читатьКороч вот вариант отредактированный ИИАбике , если авторские права нарушены - маякните .Сразу удалюДа! Автор прав, поскольку в какой-то части справедливость мы видели при социализме, а сейчас при народившемся капитализме этого нет! Только в справедливом обществе, где царит Закон и порядок, нужно тщательное выявление и отбор талантов, особенно по научно-технической части, а не в области демагогии, плюрализма, философии, демократии!Все сейчас понимают, кто сотворил мир, людей, деньги, войны, кто принудил соблюдать религию, основанную на обычаях человеческих особей, все знают, что такое мифы, басни, сказки, все знают, для чего существует политика, типа народ и партия едины!Поэтому в гос-ве, которое борется с коррупцией ввиде штрафа или максимальный срок до 12 лет, никогда факты изложенные в вашей статье, не реализуются! Сначала, в стране, нужно восстановить справедливость, основанную на Законе и навести порядок во всех структурах, при этом ввести жесткое наказание к коррупционерам, которые своими преступными действиями не дают развиваться гос-ву, чтобы оно гордилось своими достижениями в области науки и техники!Поэтому у нас при отсутствии справедливости, безответственности, явном саботаже, в гос-ве все чужое, купленное или привезенное, потому что коррупционеры своими действиями и бездействиями сдерживали и сдерживают рост справедливости в стране, нарушая законы страны и отрицая порядок, ответственность за содеянное!Вы правы "Нужен хирургический радикализм!" Без него никак! Сколько не говори халва, во рту слаще не станет!