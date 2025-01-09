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≡ Накопления из Нацфонда на счета казахстанцев 2007 года рождения обещают зачислить до марта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50885
Накопления из Нацфонда на счета казахстанцев 2007 года рождения обещают зачислить до марта
Отправлено: 09.01.25 - 20:03
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Накопления из Национального фонда на счета казахстанцев 2007 года рождения обещают зачислить до марта 2025 года. Согласно информации, на 1 января 2025 года АО «ЕНПФ» исполнены 53 тыс. заявлений на сумму порядка $5,32 млн.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7155
Накопления из Нацфонда на счета казахстанцев 2007 года рождения обещают зачислить до марта
Отправлено: 09.01.25 - 20:03
#1
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В СМИ пишут, якобы сумма в этом году будет в пределах- 120$.
С паршивой овцы( это с государства, вернее с недр- которые ЯКОБЫ по Конституции принадлежат народу ) - хоть шерсти клок.

[Исправлено: ACROS, 09.01.2025 - 21:29]
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