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Накопления из Нацфонда на счета казахстанцев 2007 года рождения обещают зачислить до марта
Накопления из Нацфонда на счета казахстанцев 2007 года рождения обещают зачислить до марта
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