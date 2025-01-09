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≡ Теплицу, в которой выращивали коноплю, выявили полицейские в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50885
Теплицу, в которой выращивали коноплю, выявили полицейские в Рудном
Отправлено: 09.01.25 - 19:41
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Подпольную фитолабораторию, которую мужчина оборудовал прямо в своей квартире, ликвидировали рудненские полицейские совместно с прокуратурой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка обнаружили на лоджии теплицу, обшитую термоматериалом.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7333
Re: Теплицу, в которой выращивали коноплю, выявили полицейские в...
Отправлено: 09.01.25 - 19:41
#1
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Мне кажется раздули из ничего,там всего два горшка , возможно для личного потребления. За то у нас за гаражами заросли этой конопли,летом любители наслаждаются свежим воздухом вдыхая аромат этой чудо действенной травы
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3829
Теплицу, в которой выращивали коноплю, выявили полицейские в Рудном
Отправлено: 09.01.25 - 19:49
#2
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А чего тут не хотят перенять опыт "развитых" стран?
В Германии до 3 растений на человека разрешили, главное чтобы доступ был ограничен. Я спокойно на балконе выращиваю. :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1945
Теплицу, в которой выращивали коноплю, выявили полицейские в Рудном
Отправлено: 09.01.25 - 19:54
#3
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Цитата:
Эл-починно:

За это нельзя будет штрафовать.
А нет дохода - какой смысл разрешать?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7155
Re: Теплицу, в которой выращивали коноплю, выявили полицейские в...
Отправлено: 09.01.25 - 19:59
#4
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Цитата:
Эл-починно:


Это ИХ стандартная и традиционная ОТМАЗКА - когда надо внедрить что НЕХОРОШЕЕ для народа, но НУЖНОЕ им, особенно если это касается денежного вопроса.

В Амстердаме, когда были там с женой- воздух пропитан тошнотворно-сладким запахом лёгкой и официально РАЗРЕШЁННОЙ наркоты- и ничего - всё нормально.
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