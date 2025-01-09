Отправлено: - 19:59

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Цитата:Это ИХ стандартная и традиционная ОТМАЗКА - когда надо внедрить что НЕХОРОШЕЕ для народа, но НУЖНОЕ им, особенно если это касается денежного вопроса.В Амстердаме, когда были там с женой- воздух пропитан тошнотворно-сладким запахом лёгкой и официально РАЗРЕШЁННОЙ наркоты- и ничего - всё нормально.