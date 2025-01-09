Карачун: "И чтобы было еще нагляднее: это примерно 10 олимпийских бассейнов" ??? Они не могли у того же ИИ спросить насколько подобное сравнение делает 24 миллиона литров "нагляднее". То есть это мне надо поехать туда, где была летняя олимпиада сходить там в бассейн поглазеть на него, потом каким-то неведомым способом умножить увиденное на десять...
Не могли. Если долго разговаривать с ИИ, то он признается, что вся выпитая китайцами вода обратно так или иначе попадает в ту же самую скважину
Карачун: Не не не. Спасибо. Была тут недавно формация практиковавшая подобный подход. Всего 70 лет просуществовала. Результат вроде и есть, и даже не плох местами, и мест таких предостаточно...но конструктивно - полный швах
Зато щас все цветет и пахнет, да?)) круговая порука - новый цемент, крепко, надёжно
maxsaf: Вот будет ржака - мечтаешь о США ты, а жить буду там я вместо тебя
я не мечтаю о сша мне нравится вайб старого сша из фильмов 80-90ых а ты попадешь в новое сша с расовой сегрегацией (в обратную сторону когда твоя белая кожа будет тебе мешать) наркоманами и инфляцией))
любая страна при кризисе и эконмическом тупике ищет где повоевать россия вот нашла и в еще большую дыру провалилась очередь за сша к слову твои данные и радости от вхождения в сша отправлю канадской конной полиции чтобы при наступлении американских войск тебя первого в тыл вывезли в северные лагеря))
maxsaf: Зато щас все цветет и пахнет, да?)) круговая порука - новый цемент, крепко, надёжно
Так я ж об этом и говорю. Когда конструктивно вещь хорошая во-первых она крайне редко вообще ломается, то есть прямо стараться надо чтобы сломать, во-вторых даже если подломилась какая-нибудь деталька, ну подождали немного пока новая изготовится, заменили и оно дальше хорошо работает. А когда конструкция плоха то и сломать легко, и сколько не меняй детали хоть сколько-нибудь нормально оно работать уже не будет.
Карачун: А когда конструкция плоха то и сломать легко,
советский союз как автомобиль москвич
вроде с виду надежный, стильный (для своего времени) проходимость хорошая а начинка ржавая и не завелся в нужный момент стоит теперь в гараже ржавый без колес зато те кто ездит на китайках и японках сетуют ах какие же раньше хорошие машины раньше делали, без излишеств))
Карачун: Так я ж об этом и говорю. Когда конструктивно вещь хорошая во-первых она крайне редко вообще ломается, то есть прямо стараться надо чтобы сломать, во-вторых даже если подломилась какая-нибудь деталька, ну подождали немного пока новая изготовится, заменили и оно дальше хорошо работает. А когда конструкция плоха то и сломать легко, и сколько не меняй детали хоть сколько-нибудь нормально оно работать уже не будет.
Эволюция так не работает, в ней обязательно что-то должно ломаться. Плохое качество сборки компенсируется количеством
кто может объяснить такой парадокс? макс вот совко****ер советский союз обожает больше жены когда ссср кончился куда макс поехал? не в коммунистический китай не в коммуничстическую кубу не в кндр и вьетнам
правильно поехал в самый оплот капитализма на запад в канаду откуда ссср зерно закупал постоянно дочь сталина на западе дочь хрущева на западе горбачевы на западе брежневы на западе есть хоть один лидер западного мира или его дети которые переехали в китай? нет таких что это за коммунисты то такие и строители ссср, если в итоге все на западе?
Эволюция как раз так и работает. Пока коструктив подходит под существующие условия, он будет стабильным. С небольшими вариациями в разные стороны не оказывающими значительного влияния на работоспособность. Ну а пока он станет стабильным да, ломаться должно. Много и часто. Но это эволюция. Штука у которой нет ни целей ни задач. Что получилось то и получилось. А мы ж как-то подразумевается нечто целенаправленное делаем.
В новом мобильном приложении HCB (хоум кредит банка) Увидел вкладку
Месячная подписка 1600 тнг
Вчера загрузил в ИИ распечатку Общего Анализа Крови С развернутой лейкоцитарной формулой ( 26 параметров) По мере усложнения промта ( возраст,симптомы, сопутствующие заболевания ,применяемая фармакология) выводы повторили заключения врачей , а рекомендации были более развернутые
Если нужно альтернативное мнение - вполне норм , но нужен хороший промт
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