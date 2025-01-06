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"Идет геноцид народа!" - Как местные жители прокомментировали решение по процессу об оспаривании ПДП центра Костаная
"Идет геноцид народа!" - Как местные жители прокомментировали решение по процессу об оспаривании ПДП центра Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50880
"Идет геноцид народа!" - Как местные жители прокомментировали решение по процессу об оспаривании ПДП центра Костаная
Отправлено: 06.01.25 - 00:14
- Если честно, уже достало всё это беззаконие в отношении людей! Просто идет геноцид народа! А они еще хвастаются - "у нас в разработке 23 ПДП"! Хотят весь город уничтожить, а людям куда?! Кто-то последние деньги отдал, чтобы тут жить! - прокомментировал решение суда Валерий КУЛЫГА.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17392
Re: "Идет геноцид народа!" - Как местные жители...
Отправлено: 06.01.25 - 00:14
Цитата:
Вам бабки за ваши дома дают а не в газовых камерах сжигают,как то уж больно вольно начали понятием геноцид бросаться
Надо уже и за такое наказывать
Цитата:
Пдп это стройка для ещё более большего количества людей
А вы требуйте от застройщика квартиры себе в новых домах на месте ваших
Либо большие выплаты за компенсацию в переезде
Цитата:
Прокурор отслеживает чтобы люди жили по закону
Интересы части граждан в коммерческом споре должен защищать адвокат
Просто идет геноцид народа
Вам бабки за ваши дома дают а не в газовых камерах сжигают,как то уж больно вольно начали понятием геноцид бросаться
Надо уже и за такое наказывать
Цитата:
у нас в разработке 23 ПДП"! Хотят весь город уничтожить, а людям куда?! Кто-то последние деньги отдал, чтобы тут жить!
Пдп это стройка для ещё более большего количества людей
А вы требуйте от застройщика квартиры себе в новых домах на месте ваших
Либо большие выплаты за компенсацию в переезде
Цитата:
спросили почему прокурор не защищала в суде их интересы
Прокурор отслеживает чтобы люди жили по закону
Интересы части граждан в коммерческом споре должен защищать адвокат
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42802
Re: "Идет геноцид народа!" - Как местные жители...
Отправлено: 06.01.25 - 15:54
Самые лакомые куски города отобрали, судя по карте, сейчас на те дома, что строятся у Тобола особый спрос, кто то решил посоревноваться с Алпамыс группой, кто то сильный и тут плевать сколько человек недовольных и тд, главное результат.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 596
Re: "Идет геноцид народа!" - Как местные жители...
Отправлено: 06.01.25 - 16:17
Представителям истца или истцов нужно внимательно относится к исковым требованиям, особенно на наличие доказательств нарушения по оспариваемому иску, и на это указывали сотрудники госорганов во время судебного процесса, а также журналист Скиба спрашивал у представителя истца, поскольку истец не знает законодательство страны в части оспаривания тех или иных норм, и не знает, как себя вести в суде и какие доказательства нужны для суда! Нужны только доказательства о нарушении прав истца(истцов), его свобод и законных интересов, а также размер понесенных убытков и поэтому истцам их представители обязаны говорить сущность оспаривания с доказательствами и без доказательств! Истцу обязательно нужно в иске указывать на нарушение его имущественных прав ( например предлагают за недвижимость меньше чем установлено оценкой, не включили истца в список лиц, которым выдадут квартиру, дом вместо денег), а не о нарушениях принятия, подписания ПДП вообще! Это работа прокурора, который по законодательству следит за законностью принятых решений государственным органом. Поэтому решение законное и обоснованное и обжалование будет как пустое сотрясение звука, поскольку нет доказательств, как требует ст.126 и ст.131 АППК РК. По поводу высказывания слушателя Кулыга насчет "Просто идет геноцид народа", то он может реально понести ответственность, потому что это его личное высказывание и никто ему не поручал говорить от имени всего народа региона, если он публично высказался об этом, не имея реальных доказательств геноцида народа! Пусть почитает определение "Геноцид народа", возможно оно ему пригодится!
S
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.01.25
- Сообщений:
- 1
"Идет геноцид народа!" - Как местные жители прокомментировали решение по процессу об оспаривании ПДП центра Костаная
Отправлено: 09.01.25 - 13:58
Валерий, о чём вы говорите? Какой геноцид? Вы двадцать пятый садик тяпнули на одиннадцатой школе почти "за спасибо". Увас есть свой дом где-то в центре, в частном секторе. У вас есть бизнес домостроение в районе Центрального рынка. У вас множество другой собственности. У вас масса техники, земли и имущества. Вы заимели, за копейки, этот дом по ул.Тарана и он у вас в заброшенном, заросшем, в неприглядном виде, с убогим ограждением участка, и это в самом центре города. Сам там ничего не построил, реально, как "собака на сене", "И сам не ам и другим не дам!" Хотел слупить в три шкуры за свой сарай. Это неправильно, город должен строиться развиваться, а не быть зависимым из-за таких чрезмерно жадных личностей. Не могу сказать, не знаю, как там по закону, но по совести Акимат прав, такие захолустья надо сносить и строить новые современные жилые здания или объекты бизнеса, культуры и отдыха. За заявление о геноциде Кулыгу необходимо привлечь к ответственности по всей строгости закона, лучше с конфискацией имущества.
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