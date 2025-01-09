Отправлено: - 11:03

abaika95:

на пике строительства 10 тыс человек тоесть 10 тыщ строителей шабашников со строек высоток в астане поедут аэс возводить потом эксплуатировать будут 2 тыс человек электрики да сантехники капля в море

Цитата:Слышу нотки зависти в голосе чабана. Зря не научился вилку у вентилятора чинить, хотя бы помощником электрика взяли бы