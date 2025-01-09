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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 09:38
Цитата:
Не могли. Если долго разговаривать с ИИ, то он признается, что вся выпитая китайцами вода обратно так или иначе попадает в ту же самую скважину
Карачун:
"И чтобы было еще нагляднее: это примерно 10 олимпийских бассейнов" ??? Они не могли у того же ИИ спросить насколько подобное сравнение делает 24 миллиона литров "нагляднее". То есть это мне надо поехать туда, где была летняя олимпиада сходить там в бассейн поглазеть на него, потом каким-то неведомым способом умножить увиденное на десять...
"И чтобы было еще нагляднее: это примерно 10 олимпийских бассейнов" ??? Они не могли у того же ИИ спросить насколько подобное сравнение делает 24 миллиона литров "нагляднее". То есть это мне надо поехать туда, где была летняя олимпиада сходить там в бассейн поглазеть на него, потом каким-то неведомым способом умножить увиденное на десять...
Не могли. Если долго разговаривать с ИИ, то он признается, что вся выпитая китайцами вода обратно так или иначе попадает в ту же самую скважину
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 09:44
Цитата:
Зато щас все цветет и пахнет, да?)) круговая порука - новый цемент, крепко, надёжно
Карачун:
Не не не. Спасибо. Была тут недавно формация практиковавшая подобный подход. Всего 70 лет просуществовала. Результат вроде и есть, и даже не плох местами, и мест таких предостаточно...но конструктивно - полный швах
Не не не. Спасибо. Была тут недавно формация практиковавшая подобный подход. Всего 70 лет просуществовала. Результат вроде и есть, и даже не плох местами, и мест таких предостаточно...но конструктивно - полный швах
Зато щас все цветет и пахнет, да?)) круговая порука - новый цемент, крепко, надёжно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17392
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 10:02
Цитата:
я не мечтаю о сша
мне нравится вайб старого сша из фильмов 80-90ых
а ты попадешь в новое сша с расовой сегрегацией (в обратную сторону когда твоя белая кожа будет тебе мешать) наркоманами и инфляцией))
любая страна при кризисе и эконмическом тупике ищет где повоевать
россия вот нашла и в еще большую дыру провалилась
очередь за сша
к слову твои данные и радости от вхождения в сша отправлю канадской конной полиции чтобы при наступлении американских войск тебя первого в тыл вывезли в северные лагеря))
maxsaf:
Вот будет ржака - мечтаешь о США ты, а жить буду там я вместо тебя
Вот будет ржака - мечтаешь о США ты, а жить буду там я вместо тебя
я не мечтаю о сша
мне нравится вайб старого сша из фильмов 80-90ых
а ты попадешь в новое сша с расовой сегрегацией (в обратную сторону когда твоя белая кожа будет тебе мешать) наркоманами и инфляцией))
любая страна при кризисе и эконмическом тупике ищет где повоевать
россия вот нашла и в еще большую дыру провалилась
очередь за сша
к слову твои данные и радости от вхождения в сша отправлю канадской конной полиции чтобы при наступлении американских войск тебя первого в тыл вывезли в северные лагеря))
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1221
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 10:04
Цитата:
Так я ж об этом и говорю. Когда конструктивно вещь хорошая во-первых она крайне редко вообще ломается, то есть прямо стараться надо чтобы сломать, во-вторых даже если подломилась какая-нибудь деталька, ну подождали немного пока новая изготовится, заменили и оно дальше хорошо работает. А когда конструкция плоха то и сломать легко, и сколько не меняй детали хоть сколько-нибудь нормально оно работать уже не будет.
maxsaf:
Зато щас все цветет и пахнет, да?)) круговая порука - новый цемент, крепко, надёжно
Зато щас все цветет и пахнет, да?)) круговая порука - новый цемент, крепко, надёжно
Так я ж об этом и говорю. Когда конструктивно вещь хорошая во-первых она крайне редко вообще ломается, то есть прямо стараться надо чтобы сломать, во-вторых даже если подломилась какая-нибудь деталька, ну подождали немного пока новая изготовится, заменили и оно дальше хорошо работает. А когда конструкция плоха то и сломать легко, и сколько не меняй детали хоть сколько-нибудь нормально оно работать уже не будет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17392
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 10:09
Цитата:
советский союз как автомобиль москвич
вроде с виду надежный, стильный (для своего времени) проходимость хорошая
а начинка ржавая и не завелся в нужный момент
стоит теперь в гараже ржавый без колес
зато те кто ездит на китайках и японках сетуют
ах какие же раньше хорошие машины раньше делали, без излишеств))
Карачун:
А когда конструкция плоха то и сломать легко,
А когда конструкция плоха то и сломать легко,
советский союз как автомобиль москвич
вроде с виду надежный, стильный (для своего времени) проходимость хорошая
а начинка ржавая и не завелся в нужный момент
стоит теперь в гараже ржавый без колес
зато те кто ездит на китайках и японках сетуют
ах какие же раньше хорошие машины раньше делали, без излишеств))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 10:51
Цитата:
Та ты уже кому только мои данные не отправлял, хотя мог бы барашков выращивать - хоть какой-то толк бы с тебя вышел
abaika95:
к слову твои данные и радости от вхождения в сша отправлю канадской конной полиции чтобы при наступлении американских войск тебя первого в тыл вывезли в северные лагеря))
к слову твои данные и радости от вхождения в сша отправлю канадской конной полиции чтобы при наступлении американских войск тебя первого в тыл вывезли в северные лагеря))
Та ты уже кому только мои данные не отправлял, хотя мог бы барашков выращивать - хоть какой-то толк бы с тебя вышел
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 10:52
Цитата:
Трамп придэ, порядок навэдэ
abaika95:
а ты попадешь в новое сша с расовой сегрегацией (в обратную сторону когда твоя белая кожа будет тебе мешать) наркоманами и инфляцией))
а ты попадешь в новое сша с расовой сегрегацией (в обратную сторону когда твоя белая кожа будет тебе мешать) наркоманами и инфляцией))
Трамп придэ, порядок навэдэ
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 10:54
Цитата:
"Ты чё, пёс" (с)
"Это другое..." (с)
Первые цитаты, что сразу на ум пришли
abaika95:
россия вот нашла и в еще большую дыру провалилась очередь за сша
россия вот нашла и в еще большую дыру провалилась очередь за сша
"Ты чё, пёс" (с)
"Это другое..." (с)
Первые цитаты, что сразу на ум пришли
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 10:56
Цитата:
Эволюция так не работает, в ней обязательно что-то должно ломаться. Плохое качество сборки компенсируется количеством
Карачун:
Так я ж об этом и говорю. Когда конструктивно вещь хорошая во-первых она крайне редко вообще ломается, то есть прямо стараться надо чтобы сломать, во-вторых даже если подломилась какая-нибудь деталька, ну подождали немного пока новая изготовится, заменили и оно дальше хорошо работает. А когда конструкция плоха то и сломать легко, и сколько не меняй детали хоть сколько-нибудь нормально оно работать уже не будет.
Так я ж об этом и говорю. Когда конструктивно вещь хорошая во-первых она крайне редко вообще ломается, то есть прямо стараться надо чтобы сломать, во-вторых даже если подломилась какая-нибудь деталька, ну подождали немного пока новая изготовится, заменили и оно дальше хорошо работает. А когда конструкция плоха то и сломать легко, и сколько не меняй детали хоть сколько-нибудь нормально оно работать уже не будет.
Эволюция так не работает, в ней обязательно что-то должно ломаться. Плохое качество сборки компенсируется количеством
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 11:15
Цитата:
Ты при совке только на велике бы и ездил, а щас ты олигарх, на ладе пятнашке 95 регион катаешься, тебе независимость нужна как воздух
abaika95:
зато те кто ездит на китайках и японках сетуют ах какие же раньше хорошие машины раньше делали, без излишеств))
зато те кто ездит на китайках и японках сетуют ах какие же раньше хорошие машины раньше делали, без излишеств))
Ты при совке только на велике бы и ездил, а щас ты олигарх, на ладе пятнашке 95 регион катаешься, тебе независимость нужна как воздух
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17392
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 11:35
Цитата:
так выращиваю же
и данные барашков потом архивирую и отправляю покупателям)
Цитата:
вывеси возле дома флаг сша
посмотрим через какое время тебе дом подпалят)
Цитата:
за россию оскорбился или уже за новых хозяев?)
Цитата:
согласен
машин то на всех не хватало
а те что были были сломанные
Цитата:
нет давно уже на китайце
как ты)
Цитата:
согласен
без воздуха как главного образователя атмосферы все умрет
maxsaf:
Та ты уже кому только мои данные не отправлял, хотя мог бы барашков выращивать - хоть какой-то толк бы с тебя вышел
Та ты уже кому только мои данные не отправлял, хотя мог бы барашков выращивать - хоть какой-то толк бы с тебя вышел
так выращиваю же
и данные барашков потом архивирую и отправляю покупателям)
Цитата:
maxsaf:
Трамп придэ, порядок навэдэ
Трамп придэ, порядок навэдэ
вывеси возле дома флаг сша
посмотрим через какое время тебе дом подпалят)
Цитата:
maxsaf:
Ты чё, пёс" (с) "Это другое..." (с) Первые цитаты, что сразу на ум пришли
Ты чё, пёс" (с) "Это другое..." (с) Первые цитаты, что сразу на ум пришли
за россию оскорбился или уже за новых хозяев?)
Цитата:
maxsaf:
Ты при совке только на велике бы и ездил
Ты при совке только на велике бы и ездил
согласен
машин то на всех не хватало
а те что были были сломанные
Цитата:
maxsaf:
а щас ты олигарх, на ладе пятнашке 95 регион катаешься
а щас ты олигарх, на ладе пятнашке 95 регион катаешься
нет давно уже на китайце
как ты)
Цитата:
maxsaf:
тебе независимость нужна как воздух
тебе независимость нужна как воздух
согласен
без воздуха как главного образователя атмосферы все умрет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17392
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 11:45
кто может объяснить такой парадокс?
макс вот совко****ер
советский союз обожает больше жены
когда ссср кончился куда макс поехал?
не в коммунистический китай
не в коммуничстическую кубу
не в кндр и вьетнам
правильно поехал в самый оплот капитализма на запад в канаду откуда ссср зерно закупал постоянно
дочь сталина на западе
дочь хрущева на западе
горбачевы на западе
брежневы на западе
есть хоть один лидер западного мира или его дети которые переехали в китай? нет таких
что это за коммунисты то такие и строители ссср, если в итоге все на западе?
макс вот совко****ер
советский союз обожает больше жены
когда ссср кончился куда макс поехал?
не в коммунистический китай
не в коммуничстическую кубу
не в кндр и вьетнам
правильно поехал в самый оплот капитализма на запад в канаду откуда ссср зерно закупал постоянно
дочь сталина на западе
дочь хрущева на западе
горбачевы на западе
брежневы на западе
есть хоть один лидер западного мира или его дети которые переехали в китай? нет таких
что это за коммунисты то такие и строители ссср, если в итоге все на западе?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1221
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 11:57
Цитата:
Эволюция как раз так и работает. Пока коструктив подходит под существующие условия, он будет стабильным. С небольшими вариациями в разные стороны не оказывающими значительного влияния на работоспособность. Ну а пока он станет стабильным да, ломаться должно. Много и часто. Но это эволюция. Штука у которой нет ни целей ни задач. Что получилось то и получилось. А мы ж как-то подразумевается нечто целенаправленное делаем.
maxsaf:
Эволюция так не работает
Эволюция так не работает
Эволюция как раз так и работает. Пока коструктив подходит под существующие условия, он будет стабильным. С небольшими вариациями в разные стороны не оказывающими значительного влияния на работоспособность. Ну а пока он станет стабильным да, ломаться должно. Много и часто. Но это эволюция. Штука у которой нет ни целей ни задач. Что получилось то и получилось. А мы ж как-то подразумевается нечто целенаправленное делаем.
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