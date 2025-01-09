НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 72 из 72«1...707172
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 09:38
#1066
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
"И чтобы было еще нагляднее: это примерно 10 олимпийских бассейнов" ??? Они не могли у того же ИИ спросить насколько подобное сравнение делает 24 миллиона литров "нагляднее". То есть это мне надо поехать туда, где была летняя олимпиада сходить там в бассейн поглазеть на него, потом каким-то неведомым способом умножить увиденное на десять...

Не могли. Если долго разговаривать с ИИ, то он признается, что вся выпитая китайцами вода обратно так или иначе попадает в ту же самую скважину :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 09:44
#1067
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Не не не. Спасибо. Была тут недавно формация практиковавшая подобный подход. Всего 70 лет просуществовала. Результат вроде и есть, и даже не плох местами, и мест таких предостаточно...но конструктивно - полный швах

Зато щас все цветет и пахнет, да?)) круговая порука - новый цемент, крепко, надёжно :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17392
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 10:02
#1068
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот будет ржака - мечтаешь о США ты, а жить буду там я вместо тебя

я не мечтаю о сша
мне нравится вайб старого сша из фильмов 80-90ых
а ты попадешь в новое сша с расовой сегрегацией (в обратную сторону когда твоя белая кожа будет тебе мешать) наркоманами и инфляцией))

любая страна при кризисе и эконмическом тупике ищет где повоевать
россия вот нашла и в еще большую дыру провалилась
очередь за сша
к слову твои данные и радости от вхождения в сша отправлю канадской конной полиции чтобы при наступлении американских войск тебя первого в тыл вывезли в северные лагеря))
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1221
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 10:04
#1069
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Зато щас все цветет и пахнет, да?)) круговая порука - новый цемент, крепко, надёжно

Так я ж об этом и говорю. Когда конструктивно вещь хорошая во-первых она крайне редко вообще ломается, то есть прямо стараться надо чтобы сломать, во-вторых даже если подломилась какая-нибудь деталька, ну подождали немного пока новая изготовится, заменили и оно дальше хорошо работает. А когда конструкция плоха то и сломать легко, и сколько не меняй детали хоть сколько-нибудь нормально оно работать уже не будет.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17392
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 10:09
#1070
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
А когда конструкция плоха то и сломать легко,

советский союз как автомобиль москвич

вроде с виду надежный, стильный (для своего времени) проходимость хорошая
а начинка ржавая и не завелся в нужный момент
стоит теперь в гараже ржавый без колес
зато те кто ездит на китайках и японках сетуют
ах какие же раньше хорошие машины раньше делали, без излишеств))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 10:51
#1071
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
к слову твои данные и радости от вхождения в сша отправлю канадской конной полиции чтобы при наступлении американских войск тебя первого в тыл вывезли в северные лагеря))

Та ты уже кому только мои данные не отправлял, хотя мог бы барашков выращивать - хоть какой-то толк бы с тебя вышел :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 10:52
#1072
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а ты попадешь в новое сша с расовой сегрегацией (в обратную сторону когда твоя белая кожа будет тебе мешать) наркоманами и инфляцией))

Трамп придэ, порядок навэдэ :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 10:54
#1073
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
россия вот нашла и в еще большую дыру провалилась очередь за сша

"Ты чё, пёс" (с)
"Это другое..." (с)

Первые цитаты, что сразу на ум пришли :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 10:56
#1074
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Так я ж об этом и говорю. Когда конструктивно вещь хорошая во-первых она крайне редко вообще ломается, то есть прямо стараться надо чтобы сломать, во-вторых даже если подломилась какая-нибудь деталька, ну подождали немного пока новая изготовится, заменили и оно дальше хорошо работает. А когда конструкция плоха то и сломать легко, и сколько не меняй детали хоть сколько-нибудь нормально оно работать уже не будет.

Эволюция так не работает, в ней обязательно что-то должно ломаться. Плохое качество сборки компенсируется количеством :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 11:15
#1075
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
зато те кто ездит на китайках и японках сетуют ах какие же раньше хорошие машины раньше делали, без излишеств))

Ты при совке только на велике бы и ездил, а щас ты олигарх, на ладе пятнашке 95 регион катаешься, тебе независимость нужна как воздух :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17392
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 11:35
#1076
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Та ты уже кому только мои данные не отправлял, хотя мог бы барашков выращивать - хоть какой-то толк бы с тебя вышел

так выращиваю же
и данные барашков потом архивирую и отправляю покупателям)
Цитата:
maxsaf:
Трамп придэ, порядок навэдэ

вывеси возле дома флаг сша
посмотрим через какое время тебе дом подпалят)
Цитата:
maxsaf:
Ты чё, пёс" (с) "Это другое..." (с) Первые цитаты, что сразу на ум пришли

за россию оскорбился или уже за новых хозяев?)
Цитата:
maxsaf:
Ты при совке только на велике бы и ездил

согласен
машин то на всех не хватало
а те что были были сломанные
Цитата:
maxsaf:
а щас ты олигарх, на ладе пятнашке 95 регион катаешься

нет давно уже на китайце
как ты)
Цитата:
maxsaf:
тебе независимость нужна как воздух

согласен
без воздуха как главного образователя атмосферы все умрет
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17392
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 11:45
#1077
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто может объяснить такой парадокс?
макс вот совко****ер
советский союз обожает больше жены
когда ссср кончился куда макс поехал?
не в коммунистический китай
не в коммуничстическую кубу
не в кндр и вьетнам

правильно поехал в самый оплот капитализма на запад в канаду откуда ссср зерно закупал постоянно
дочь сталина на западе
дочь хрущева на западе
горбачевы на западе
брежневы на западе
есть хоть один лидер западного мира или его дети которые переехали в китай? нет таких
что это за коммунисты то такие и строители ссср, если в итоге все на западе?
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1221
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.01.25 - 11:57
#1078
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Эволюция так не работает

Эволюция как раз так и работает. Пока коструктив подходит под существующие условия, он будет стабильным. С небольшими вариациями в разные стороны не оказывающими значительного влияния на работоспособность. Ну а пока он станет стабильным да, ломаться должно. Много и часто. Но это эволюция. Штука у которой нет ни целей ни задач. Что получилось то и получилось. А мы ж как-то подразумевается нечто целенаправленное делаем.
Профайл
Страница 72 из 72«1...707172
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS