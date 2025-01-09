Отправлено: - 09:38

Карачун:

"И чтобы было еще нагляднее: это примерно 10 олимпийских бассейнов" ??? Они не могли у того же ИИ спросить насколько подобное сравнение делает 24 миллиона литров "нагляднее". То есть это мне надо поехать туда, где была летняя олимпиада сходить там в бассейн поглазеть на него, потом каким-то неведомым способом умножить увиденное на десять...

Цитата:Не могли. Если долго разговаривать с ИИ, то он признается, что вся выпитая китайцами вода обратно так или иначе попадает в ту же самую скважину