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≡ Сколько казахстанцев получат работу на строительстве АЭС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50879
Сколько казахстанцев получат работу на строительстве АЭС
Отправлено: 09.01.25 - 10:02
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По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, на базе отечественных колледжей будут созданы специальности для подготовки персонала для АЭС. Он также пояснил, сколько рабочих мест обеспечит этот проект на разных этапах.


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15909
Сколько казахстанцев получат работу на строительстве АЭС
Отправлено: 09.01.25 - 10:02
#1
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ИИ ответила, Несколько. И переформулировала вопрос : Сколько бабла будет украдено на строительстве АЭС.)

Вот же блин оказывается хорошая штука это ваше ИИ.

[Исправлено: Vit, 09.01.2025 - 10:05]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17390
Re: Сколько казахстанцев получат работу на строительстве АЭС
Отправлено: 09.01.25 - 10:05
#2
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и чем понтоваться? на пике строительства 10 тыс человек
тоесть 10 тыщ строителей шабашников со строек высоток в астане поедут аэс возводить
потом эксплуатировать будут 2 тыс человек электрики да сантехники
капля в море
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