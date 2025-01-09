Re: Добиться включения геоглифов Тургайского прогиба в список...

Отправлено: - 09:58

Это как в фильме "день радио" когда радиоведущие после отравления сидели в туалете, в эфире заиграл фоменко с блатной песней "жакет" тогда герой Леонида Бараца вопросил "нашу станцию что захватил радио шансон?"



так и у нас, областной акимат что захватил отдел культуры?

какието не однозначные рекорды гиннеса по выпечке баурсаков

пирамиды и Эйфелевы башни от лисаковска до аркалыка

на месте центрального цона картинная галерея

тургайские геоглифы вот в юнеско пропихиваем

всемирный фестиваль куырдака надо еще провести

и слет любителей баранты