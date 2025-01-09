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Добиться включения геоглифов Тургайского прогиба в список Всемирного наследия ЮНЕСКО намерена Костанайская область
Добиться включения геоглифов Тургайского прогиба в список Всемирного наследия ЮНЕСКО намерена Костанайская область
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