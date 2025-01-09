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≡ Добиться включения геоглифов Тургайского прогиба в список Всемирного наследия ЮНЕСКО намерена Костанайская область
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50879
Добиться включения геоглифов Тургайского прогиба в список Всемирного наследия ЮНЕСКО намерена Костанайская область
Отправлено: 09.01.25 - 09:58
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Об этом сегодня, 8 января, сообщил руководитель управления культуры Куралбек АТАМУРАТОВ. На совещании в областном акимате он докладывал о концепции развития культуры в регионе.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17390
Re: Добиться включения геоглифов Тургайского прогиба в список...
Отправлено: 09.01.25 - 09:58
#1
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Это как в фильме "день радио" когда радиоведущие после отравления сидели в туалете, в эфире заиграл фоменко с блатной песней "жакет" тогда герой Леонида Бараца вопросил "нашу станцию что захватил радио шансон?"

так и у нас, областной акимат что захватил отдел культуры?
какието не однозначные рекорды гиннеса по выпечке баурсаков
пирамиды и Эйфелевы башни от лисаковска до аркалыка
на месте центрального цона картинная галерея
тургайские геоглифы вот в юнеско пропихиваем
всемирный фестиваль куырдака надо еще провести
и слет любителей баранты
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